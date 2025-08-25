Veja quem brilhou na noite de escolha das soberanas da 35ª Festa Nacional da Uva

A elogiada diretora da Comissão Social da Festuva 2026, Ana Paula Sottili Viezzer, com os integrantes do júri que elegeu a corte da 35ª edição da Festa, o enólogo Edegar Scortegagna e o ex-BBB e influenciador, o alegretense Matteus Amaral

Coroação

O concurso que elegeu Elisa D’Mutti, da S.E.R. Caxias e Vinhedos Papeis, como rainha, e Júlia Scopel, do Recreio da Juventude, e Letícia Comin da Silva, da CDL, Sindigêneros e Sindilojas, como princesas da 35ª edição da Festa Nacional da Uva foi marcado por inovações no protocolo. Leve e fluida, a performance das embaixatrizes em suas apresentações em conjunto e individuais, a troca de indumentária da corte que se despediu com os looks que vestiram no concurso em 2024, a música tema da festa que mixa estilos que traduzem os ritmos culturais e a diversidade da região, em cerimônia no Ginásio do Sesi.