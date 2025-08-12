Veja quem brilhou na cena social que revelou as joias das soberanas da Festa Nacional da Uva 2026

Noblesse oblige

Ao som do Coro Tom, regido pela maestrina Rosemere Venturin, as embaixatrizes da Festa da Uva 2026, vestidas como vindimadoras, recepcionaram autoridades e personalidades da Serra para conhecerem as coroas do trio soberano da 35ª edição da Festuva, idealizadas pelo designer de moda caxiense Carlos Bacchi Filho. O encontro ocorreu na noite do sábado, na Villa dei Troni, com as atenções do casal Edson Tomiello e Tânia Bazo Costamilan. As coroas elaboradas em metal e banhadas a ouro, têm inspiração na história empreendedora e na topografia de Caxias do Sul. A Indústria Metalúrgica Rubizza foi a responsável pela confecção das peças. A Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026.