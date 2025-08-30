Veja quem brilha na cena social da coluna deste fim de semana

Layout

Alessandra Mosna, Megui Dal Bó, Bruna Rossi, Daniel Pontalti, Enio Stumpf, Gabriela Lampert, Grasiele Forini e Simone Martini, da diretoria da Associação Sala de Arquitetos, promovem, dia 23, das 8h às 19h, no Hotel Intercity Caxias do Sul, o evento Vozes da Arquitetura. Entre os nomes confirmados estão Maurício Arruda e Rui Pinto Gonçalves.

A arquiteta Marcele Muraro e seu marido, o empresário Luiz Schneider, em rápido hiato de suas agendas, para conferir o movimento social da terrinha

Plural

A médica ginecologista Fernanda Ronchetti contou para a coluna que voltará a enfatizar assuntos recorrentes em suas palestras. No dia 2 de setembro, às 18h, à convite da fashionista Carla Henz, em seu endereço de moda, Fernanda discorrerá sobre o tema “40+: climatério e menopausa”, será um momento de redescoberta, de recomeços para florescer a energia, autoestima e vitalidade do grupo de adesão.