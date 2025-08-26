Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Caetano Pettinelli com sua mulher, a vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul Roseana Rossi Pettinelli e o venerável da Loja Maçônica Alquimia Cesar Resadori que orquestrou o time de cozinheiros da 27ª feijoada da Liga

Filantropia

Victória Rech Postali, Glamour Girl 2025, com o apoio dos pais, Rafaela Rech e Roberto Postali, ao lado da Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus, e seus pais, Leandro Danelus e Elizandra Tonella, arregimentaram voluntários e incentivadores da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul para a 27ª edição da Feijoada da Liga, que ocorreu no domingo, dia 24. O menu da ocasião foi preparado pelos integrantes da Loja Maçônica Alquimia sob a batuta de Cesar Resadori. Os vinhos Jolimont foram ofertados por Amilcar Duarte Velho e Roberta Mottin Velho. O encontro gastronômico e filantrópico, com as atenções da presidente da entidade, Marilete Alquati, e da voluntária Roseli Zurlo Heinen, ocupou os salões da Comunidade Conceição da Linha Feijó e reuniu quase 700 pessoas.