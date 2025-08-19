Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Dez vezes

O fundador da Priority Componentes Automotivos, Luiz Debastiani, sua mulher, Eraí Debastiani, e os filhos João Luiz Debastiani e Luiz Debastiani Junior, comemoraram, pelo 10º ano consecutivo, a conquista da premiação concedida pela ADVB, que coroou o aniversário de 29 anos da empresa. Debastiani recebeu o Destaque Exportação RS e Trading Companies.

Coletivo

Scheila Avila e Silva, Laura Bugança Perozzo e Mirelle Antunes são as orientadoras do projeto Bit Bus que conta com desenvolvimento da jovem Maria Antônia Troian Rech e trata-se de um ônibus que rodará pelas cidades da Serra com mostra imersiva sobre a história da informática e a evolução da tecnologia. O lançamento ocorrerá dia 28, às 14h, no Bloco E da UCS.

Black tie

A direção da Top Decor promete uma festividade memorável, dia 6 de setembro, data em que celebrará os 15 anos de criação. Na ocasião, a presidente da entidade, Michele Censi, e o vice-presidente, Rudimir Kriger, recepcionarão um expressivo grupo de adesão para um baile de gala nos salões da sede social do Recreio da Juventude. O encontro reunirá nomes da arquitetura, design de interiores, decoradores e lojistas. Um dos pontos altos da noite será a entrega dos prêmios aos profissionais que se destacaram ao longo do ano, deferência que evidenciará a excelência e a criatividade que definem a marca da Top Decor.