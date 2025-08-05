Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Microfone

As debutantes 2025 do Recreio da Juventude protagonizarão uma atividade que promete divertir o grupo. Este é mais um encontro que integra a programação do Debut Secret e está marcado para sexta-feira, no Loft da sede social do clube. O Let’s Sing Girls vai envolver também uma amiga de cada debutante para fazer duetos e soltar a voz.

Passaporte

A jornalista Marta Guerra Sfreddo, que concilia a assessoria de imprensa da CIC Caxias com a direção do portal Letteris, faz uma pausa estratégica para um mergulho cultural na Itália. Desde sábado, ela está em Florença em uma viagem de estudos na tradicional Escola Leonardo da Vinci, dedicada à imersão em história, arte e língua italiana, iniciativa organizada pela Associação Vêneta do Rio Grande do Sul. A vivência em pleno verão toscano será compartilhada com a filha, a fisioterapeuta Bruna Sfreddo Hunoff, que divide com a mãe o entusiasmo pelo patrimônio cultural italiano.