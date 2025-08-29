Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Berço esplêndido

Os empresários Ricardo Casali e Rayane Bonfim Casali causaram, quarta-feira à noite, quando apresentavam em grande performance a linha premium de produtos durante a estreia da quarta unidade da Anjos Colchões & Sofás. A recepção que aumentou sensivelmente o trânsito de personalidades nos domínios da Rua Sinimbu serviu para reunir nomes festejados da arquitetura e do design de interiores da região. Em clima de avant-première o encontro foi mercado pelo jazz da Cinnamon, gastronomia do chef Wander Bresolin, décor de Felipe Weber e organização orquestrada por Rosângela Meletti. Detalhe: o mimo para embalar o sono dos presentes dava conta de uma charmosa vela aromatizada.