Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A deputada estadual Delegada Nadine é a proponente de uma homenagem para a empresária farroupilhense Maria de Lourdes Bortolanza Anselmi. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul concederá a Medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria do Parlamento gaúcho, em reconhecimento à trajetória de dedicação, liderança e contribuição de Maria para o desenvolvimento do Estado. A solenidade de entrega será realizada em data a ser definida e contará com a presença de familiares, amigos, autoridades e representantes de diversas instituições.