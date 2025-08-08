Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A embaixatriz da Festa da Uva 2026 Elisa dos Santos Pereira D’Mutti, representante da S.E.R. Caxias e da Vinhedos Papéis, com a mãe, Letícia dos Santos Pereira, no dia de sua apresentação oficial Fabio Streke / Divulgação

Novos

Os designers de interiores Pâmela Canalli De Bastiani, Júlio César Pelizzari e o arquiteto Eduardo “Archetti” Cristóvão Monteiro fazem mais. O trio arma apresentação do endereço do Rulvven Arquitetura com direito a receptivo, dia 22, entre 14h30min e 20h30min, no Conjunto Comercial Alvorada nos domínios da Rua Dal Canale.

Púlpito

A jornalista bassanense Silvana Toazza receberá o Título de Cidadã Caxiense na sexta-feira, dia 29, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Aprovada por unanimidade, a deferência partiu de proposição da vereadora Marisol Santos. O marido de Silvana, o também jornalista Marcos Kirst colaborará nas honras da solenidade.

Isabella Rech Sandi, filha de Tomaz Sandi e Maria Cristina Rech, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Noventa

Valdemar Barbosa, reconhecido afinador de acordeões, vai comemorar a chegada de seus 90 anos em festa. Ele reunirá familiares e os muitos amigos, dia 17, um domingo, no espaço gourmet do Blue Tree Towers.

Fernanda Crosa encheu de afagos a filha, Manuela Crosa Remussi, que completou dez anos em festa Silvana Koch / Divulgação

Bilhete

Katia Suman e o filho Bruno Suman darão mostras de suas poderosas porções DJ ao lado de Roger Lerina para agitar a festa Baila Comigo. A balada está agendada para o dia 22, a partir das 21h, em Gramado, durante edição inspirada nos clássicos do cinema e músicas dos anos 1970, 1980 e 1990. Os ingressos estão no Sympla.

Caroline Panizzon levou beleza e carisma para dançar na balada no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação