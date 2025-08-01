Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Sementes

A estilista Carla Carlin, diretora criativa da grife homônima, promoverá, dia 8, mais uma edição da Colheita Tardia, em sua loja conceito, nos domínios da Rua Os Dezoito do Forte. Carla apresentará uma seleção de estilo no universo da moda em que se consagrou.

Chancela

Fashion Day

A especialista em tendências Simone Rech, da New & Now, e a modista Paula Segato integram a programação do Fashion Day 25/26 ao lado de Patrícia Freitas e Schay Andrade, da Central Importadora Têxtil. O encontro para profissionais e entusiastas do setor na região está agendado para o dia 6, uma quarta-feira, a partir das 18h, no Hotel Intercity Caxias do Sul. Após o intervalo com direito a coquetel festivo, a designer de moda Joy Alano proferirá palestra com a temática “Da Produção ao Provador: O Poder da Indústria na Geração de Valor Através da Inovação e Criatividade”. A noite se encerrará com uma apresentação musical que promete encantar o grupo de adesão.