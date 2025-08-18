Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Daiane Mattos Anselmi foi, mais uma vez, o centro das atenções, quinta-feira, em tarde coroada por novidades na moda, amigas reunidas e doces temáticos ao lado do marido, Eduardo Anselmi

Atmosfera

A empresária farroupilhense Daiane Mattos Anselmi celebrou seus 40 anos, quinta-feira, com as atenções do marido, Eduardo Anselmi, na Marasquino Caxias. A reunião que movimentou a tarde na Casa Anselmi, com a playlist nacionalista da DJ Paulinha del Mar, evidenciou o lançamento da coleção primavera-verão assinada por Sandra Anselmi, e teve as honras da mana da aniversariante, Mônica Mattos, também comandante do endereço fashionista, com looks elaborados em tricot e cashmere que ganham inspiração nas formas e texturas do fundo do mar.