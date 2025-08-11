Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Cérebro

O jovem empreendedor caxiense Vítor Meregalli que vive na ponte aérea entre a terrinha natal e a Itália, acaba de selar uma parceria de trabalho que já é um sucesso com sua irmã, Joceni Meregalli, reconhecida psicóloga clínica. Juntos, inauguraram, quinta-feira, dia 7, no Jardim Parque Business, a Célese - Centro de Saúde Mental Corporativo. A recepção teve bênçãos do Frei Jaime Bettega, e as presenças dos familiares dos anfitriões, do prefeito municipal, Adiló Didomenico, e o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caregnatto, além de assinaturas de destaque como Hieldis Martins, Maurício Gravina e a presidente da ARH Serrana, Denise Maschio.