Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Novas formas

Parte da nova geração da família Heinen faz mais e amplia o portfólio de serviços sob a batuta das irmãs Ana Carolina e Nicole Heinen e do primo delas, Carlos Heinen Filho. O projeto do trio que inaugurou na quinta-feira, a New Shoes, tem foco em sustentabilidade, personalização e tecnologia para renovar tênis, sapatos e botas. O espaço que já é sucesso chama atenção, também, pelo grafite instagramável assinado pelo artista caxiense Gustavo Gomes, que se tornou um dos destaques visuais do endereço nos domínios da Rua Marquês do Herval.