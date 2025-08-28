Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Texturas da natureza
As empresárias Márcia Costa e Michele Toazza Onzi comandam, hoje, às 19h, na Becco, do Complexo Fabbrica, o preview da coleção 2026 da Drops de Menta, intitulada Noites de Verão. O encontro reunirá workshop de tendências e pocket desfile em um espaço ao ar livre que traduz a atmosfera da temporada. Inspirada nos termômetros da estação, os elegantes looks revelam tons crus, verdes, marrons, azuis, rosas e vermelhos.
Princesa
Diego Dall’Agnol e Patrícia Camassola enquanto esperam pela primogênita Lavínia, realizarão, dia 13 de setembro, um afetivo chá de fraldas.
Raridades
Júlio César Kunz, prestigiado sommelier e vice-presidente nacional da ABS, conduzirá no sábado, dia 30, na Casa Don Giovanni, o exclusivo Grands Vins de France. O encontro contará com a degustação de dez rótulos de Premiers e Grands Crus franceses, servidos em taças de cristal austríaco Riedel da Boccati, além de almoço harmonizado sob a batuta de Rafael Jacobi e degustação técnica dos vinhos da casa, em parceria com a World Wine. Interessados podem confirmar presença pelo telefone (54) 99961-3066.