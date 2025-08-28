Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

As rainhas das edições 2012 e 2014 da Festa da Uva, Roberta Veber Toscan e Giovana Crosa com a princesa da Festuva 2014 Gabrielle Debastiani, sábado, no Ginásio do Sesi para reverenciar o novo trio soberano Antônio Valiente / Divulgação

Texturas da natureza

As empresárias Márcia Costa e Michele Toazza Onzi comandam, hoje, às 19h, na Becco, do Complexo Fabbrica, o preview da coleção 2026 da Drops de Menta, intitulada Noites de Verão. O encontro reunirá workshop de tendências e pocket desfile em um espaço ao ar livre que traduz a atmosfera da temporada. Inspirada nos termômetros da estação, os elegantes looks revelam tons crus, verdes, marrons, azuis, rosas e vermelhos.

As amigas Rafaela Klein Rizzi e Catarina Ronchetti Grillo no projeto festivo “Bailinho” com os DJs Tiago Buri, Zanella e Roza, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

A bela Maísa Abrão levou atitude e simpatia para se divertir na animada noite do Complexo Fabbrica, no NIX, com as atenções de Deise Castro Emerson Pereira / Divulgação

Princesa

Diego Dall’Agnol e Patrícia Camassola enquanto esperam pela primogênita Lavínia, realizarão, dia 13 de setembro, um afetivo chá de fraldas.

Wagner Fochezatto e Emanuelle Rech também conferiram o efervescente movimento que faz brilhar as noites do NIX Emerson Pereira / Divulgação

Raridades

Júlio César Kunz, prestigiado sommelier e vice-presidente nacional da ABS, conduzirá no sábado, dia 30, na Casa Don Giovanni, o exclusivo Grands Vins de France. O encontro contará com a degustação de dez rótulos de Premiers e Grands Crus franceses, servidos em taças de cristal austríaco Riedel da Boccati, além de almoço harmonizado sob a batuta de Rafael Jacobi e degustação técnica dos vinhos da casa, em parceria com a World Wine. Interessados podem confirmar presença pelo telefone (54) 99961-3066.

Mateus Sebben Pereira fez rasante na pista do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação