Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Gastronomia e benemerência
Quem deseja colaborar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer ainda pode garantir o ingresso, com as voluntárias da entidade, para a 27ª edição da Feijoada da Liga, que ocorre na hora do almoço deste domingo, no salão paroquial Conceição da Linha Feijó. Os integrantes da Loja Maçônica Alquimia preparam o cardápio da recepção que terá as atenções da Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Victória Rech Postali e da presidente da Liga, Marilete Deitos Alquati.
Encanto
A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado iniciou na última sexta-feira com um espetáculo na Rua Coberta que reuniu o grupo caxiense Triadi Música, formado por Paola Delazzeri, Johnatan Macedo e Jackson Macedo, e a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob regência do maestro Julio Wagner. O repertório percorreu França, Itália e Brasil e o ponto alto foi a participação surpresa do governador Eduardo Leite, que interpretou “La Vie en Rose” com Paola. Também participaram os artistas caxienses Beto Viana, Mateus Bicca Sabbi, Jhonatan Carreira, Kimberly Lacerda, Francesca Dalosto e Alexandre Borges. O festival segue até 24 com programação intensa.
Conceitual
As obras da artista Cristina Dall’Igna protagonizam até o dia 30 de setembro, a exposição Plural Singular. Com ambientação assinada por Elisângela Selau, a mostra ocupa a Galeria Arte Quadros.
Oitentistas
O endereço que abrigou o extinto Caminho Aventura servirá de cenário, dia 13 de setembro, para a festa Remember 80’s. A partir das 22h, o atual El Patron concentrará o fã-clube do projeto revival em duas pistas de dança, com sets dos DJs Giovani Castilhos, Juliano Rossini e Franco Franscischini, além da participação da DJ Adri Corrêa. O show ao vivo será da banda 08 ou 80.