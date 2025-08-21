Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Jaqueline, Bruna e Agenor Bernardi, em família, comemoraram, dia 2, a conquista do diploma de Bruna em Medicina pela UCS Daiane Morais / Divulgação

Gastronomia e benemerência

Quem deseja colaborar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer ainda pode garantir o ingresso, com as voluntárias da entidade, para a 27ª edição da Feijoada da Liga, que ocorre na hora do almoço deste domingo, no salão paroquial Conceição da Linha Feijó. Os integrantes da Loja Maçônica Alquimia preparam o cardápio da recepção que terá as atenções da Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Victória Rech Postali e da presidente da Liga, Marilete Deitos Alquati.

Isabelle Felippi Brehm, filha de Lucas Willian Brehm e Merielen Felippi Brehm, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude que brilhará no baile de gala, dia 27 de setembro Juliano Vicenzi / Divulgação

Ana Paula Poleto festejou a graduação em Medicina com recepção para familiares e amigos, em Farroupilha Robson Nunes / Divulgação

Encanto

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado iniciou na última sexta-feira com um espetáculo na Rua Coberta que reuniu o grupo caxiense Triadi Música, formado por Paola Delazzeri, Johnatan Macedo e Jackson Macedo, e a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob regência do maestro Julio Wagner. O repertório percorreu França, Itália e Brasil e o ponto alto foi a participação surpresa do governador Eduardo Leite, que interpretou “La Vie en Rose” com Paola. Também participaram os artistas caxienses Beto Viana, Mateus Bicca Sabbi, Jhonatan Carreira, Kimberly Lacerda, Francesca Dalosto e Alexandre Borges. O festival segue até 24 com programação intensa.

A cantora caxiense Paola Delazzeri deu mostras de talento na estreia da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e até garantiu um dueto surpresa com o governador do RS, Eduardo Leite Edison Vara / Divulgação

Conceitual

As obras da artista Cristina Dall’Igna protagonizam até o dia 30 de setembro, a exposição Plural Singular. Com ambientação assinada por Elisângela Selau, a mostra ocupa a Galeria Arte Quadros.

Lucas Sottili Viezzer foi todo atenções para sua amada, Ramona Calione, que celebrou, dia 15, sua graduação em Direito pela UCS Juliano Vicenzi / Divulgação

Oitentistas

O endereço que abrigou o extinto Caminho Aventura servirá de cenário, dia 13 de setembro, para a festa Remember 80’s. A partir das 22h, o atual El Patron concentrará o fã-clube do projeto revival em duas pistas de dança, com sets dos DJs Giovani Castilhos, Juliano Rossini e Franco Franscischini, além da participação da DJ Adri Corrêa. O show ao vivo será da banda 08 ou 80.

Carol e Carlos Eduardo Porsch, anfitriões do show de Zeeba, em Gramado, no sábado, que marcou a abertura do The Lounge do Complexo Porsch Miron Neto / Divulgação