Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Raquel Muraro Gaio, Roberta Muraro Castellan, Cláudio Muraro, Claúdia Muraro e Renato Muraro encheram de afagos a matriarca do clã, Maninha Mambrini Muraro, que festejou 90 anos, segunda-feira, na hora do almoço no Ristorante Dolce Italia, em Flores da Cunha Luizinho Bebber / Divulgação

Essência

Daiane Mattos Anselmi celebra seus 40 anos em grande estilo ao lado da irmã Mônica Mattos. Juntas, recepcionarão amigas para o lançamento da coleção primavera-verão, nesta quarta-feira, na Marasquino da Casa Anselmi, entre 16h e 20h. Sob a direção criativa de Sandra Anselmi, o tricot e o cashmere ganham inspiração nas formas e texturas do fundo do mar, com campanha clicada na ilha de Lanzarote, Espanha.

Isabella Viezzer Alves, filha de Tiago Paim Alves e Gerenise Viezzer, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude, que dançará a valsa em noite de gala, dia 27 de setembro Juliano Vicenzi / Divulgação

Lucas Giachelin, Sofia Toigo Giachelin e Ana Paula Toigo, em família, entoaram os parabéns ao redor do primeiro aniversário de Sofia Eriel Giotti / Divulgação

Destaque

Luiz e Eraí Debastiani, à frente da Priority Componentes Automotivos, celebram os 29 anos da empresa com pompa. Hoje à noite, recebem o Prêmio Destaque Exportação RS e Trading Companies da ADVB, na Casa NTX, em Porto Alegre. A marca caxiense, referência na exportação de peças para veículos pesados, segue em expansão e inovação.

Maria Antônia e Roberta Troian Rech, Reinaldo Rech Filho e Teodora Troian Rech, juntos para comemorar a chegada dos 50 anos de Roberta, em festa no Tannat Wine Bar Leandro Araújo / Divulgação

Passarela

Regina Bellini, dona de notável personalidade, faz contagem regressiva para a realização de seu espetacular e tradicional desfile que mixa moda e solidariedade, dia 1º de outubro. Desta vez, ela elegeu como cenário do projeto a Galeria.54, de Priscila Cappelletti e Lucas Martini. Deverá aumentar o trânsito de gente bonita nos domínios da Rua Ênio Silva Marques, 97.

Jaqueline Bressiani Rettore e Tarcísio Luiz Rettore, em festa temática para celebrar os 50 anos de Jaqueline, sábado, nos salões do Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação