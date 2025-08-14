Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Essência
Daiane Mattos Anselmi celebra seus 40 anos em grande estilo ao lado da irmã Mônica Mattos. Juntas, recepcionarão amigas para o lançamento da coleção primavera-verão, nesta quarta-feira, na Marasquino da Casa Anselmi, entre 16h e 20h. Sob a direção criativa de Sandra Anselmi, o tricot e o cashmere ganham inspiração nas formas e texturas do fundo do mar, com campanha clicada na ilha de Lanzarote, Espanha.
Destaque
Luiz e Eraí Debastiani, à frente da Priority Componentes Automotivos, celebram os 29 anos da empresa com pompa. Hoje à noite, recebem o Prêmio Destaque Exportação RS e Trading Companies da ADVB, na Casa NTX, em Porto Alegre. A marca caxiense, referência na exportação de peças para veículos pesados, segue em expansão e inovação.
Passarela
Regina Bellini, dona de notável personalidade, faz contagem regressiva para a realização de seu espetacular e tradicional desfile que mixa moda e solidariedade, dia 1º de outubro. Desta vez, ela elegeu como cenário do projeto a Galeria.54, de Priscila Cappelletti e Lucas Martini. Deverá aumentar o trânsito de gente bonita nos domínios da Rua Ênio Silva Marques, 97.