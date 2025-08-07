Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

A embaixatriz da Festuva 2026 Júlia Dalegrave Scopel (centro) com os pais Ivan Antônio Scopel e Deisi Dalegrave Scopel, representa o Recreio da Juventude e ganhou apresentação oficial no dia 5 Juliano Vicenzi / Divulgação

Avental solidário

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e as vice-presidentes, Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra fazem contagem regressiva para a realização da 27ª edição da Feijoada da Liga, na hora do almoço do domingo, 24. No encontro gastronômico e filantrópico, que arrecada recursos para a manutenção da entidade, a Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Victória Rech Postali colaborará na recepção que ocupará o salão paroquial Conceição da Linha Feijó.

Alexandre Brinker e Bruno Rodrigues ainda colecionam elogios pelo sucesso da festa Zanzi Bar Afro House, realizada sábado, no Villa Basilico Leandro Rodrigues / Divulgação

Banca

A criativa Cristiane Carvalho divulga nova edição da Feira São Pelegrino. Desta vez, em homenagem ao Dia dos Pais, ocorre neste sábado, no salão da Igreja São Pelegrino.

Maria Victoria Spido, Marcos Andreazza e Renata Cenci comemoraram, em festa, a graduação em medicina pela UCS Leandro Araújo / Divulgação

Tim-tim

O clã Andreazza, que capitaneia a rede de supermercados que leva o mesmo sobrenome, programa um encontro alusivo ao Dia dos Pais. A 10ª edição da Confraria do Vinho ocupará os domínios da unidade Passeio Norte, dia 14, entre 21h e 23h. A noite será de degustação e reunirá vinícolas da região para uma experiência que promete encantar o grupo de adesão.

Ana, Juliana, Maria Clara e Júlio Chaves, em família, festejaram a chegada dos 18 anos de Maria Clara, sábado, em recepção para familiares e amigos Fabiana Bertollo / Divulgação

Leonina

Hoje é dia de aplaudir a data querida da executiva de marketing caxiense radicada em São Paulo, Tatiane De Conto. Felicidades!

Menu

Rony Antônio Bonatto Lemos comunicou a coluna que amanhã, dia 8, a Casa Anjos Voluntários realizará um jantar beneficente em prol da entidade socioassistencial. Será um menarosto, produzido por um grupo solidário da comunidade de Otávio Rocha, que ocupará o CTG Rincão da Lealdade, às 19h30min. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo telefone (54) 99978.7044.

Isabella Baggio Provenzi, filha de André Provenzi e Andréia Baggio, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação