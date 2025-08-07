Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Avental solidário
Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e as vice-presidentes, Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra fazem contagem regressiva para a realização da 27ª edição da Feijoada da Liga, na hora do almoço do domingo, 24. No encontro gastronômico e filantrópico, que arrecada recursos para a manutenção da entidade, a Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Victória Rech Postali colaborará na recepção que ocupará o salão paroquial Conceição da Linha Feijó.
Banca
A criativa Cristiane Carvalho divulga nova edição da Feira São Pelegrino. Desta vez, em homenagem ao Dia dos Pais, ocorre neste sábado, no salão da Igreja São Pelegrino.
Tim-tim
O clã Andreazza, que capitaneia a rede de supermercados que leva o mesmo sobrenome, programa um encontro alusivo ao Dia dos Pais. A 10ª edição da Confraria do Vinho ocupará os domínios da unidade Passeio Norte, dia 14, entre 21h e 23h. A noite será de degustação e reunirá vinícolas da região para uma experiência que promete encantar o grupo de adesão.
Leonina
Hoje é dia de aplaudir a data querida da executiva de marketing caxiense radicada em São Paulo, Tatiane De Conto. Felicidades!
Menu
Rony Antônio Bonatto Lemos comunicou a coluna que amanhã, dia 8, a Casa Anjos Voluntários realizará um jantar beneficente em prol da entidade socioassistencial. Será um menarosto, produzido por um grupo solidário da comunidade de Otávio Rocha, que ocupará o CTG Rincão da Lealdade, às 19h30min. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo telefone (54) 99978.7044.