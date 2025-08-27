Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Conhecer
O palestrante e filósofo Gilmar Marcílio marcará presença em dois momentos nesta semana quando compartilhará seus estudos ao redor do pensamento. Amanhã, ele realizará um encontro com os colaboradores da Rivatti Móveis, ocasião em que palestrará sobre o tema “A Casa da Felicidade: reflexões sobre os espaços de afeto”. No sábado, dia 30, a convite do coordenador dos cursos de pós-graduação da UCS, Jasser Panizzon, Marcílio promoverá uma imersão em dois turnos intitulada “Inteligência Espiritual, Propósito e Bem-Estar”. Durante o evento, apresentará conteúdos e dinâmicas sobre a arte de encontrar a serenidade no caos.
Movimento
Akácio Camargo é um dos arregimentadores da 1ª Semana Municipal de Balé Clássico de Caxias do Sul. Desta sexta, 29, até a segunda-feira, o evento ocupará o SESC, a Escola de Música da UCS e o Ordovás.
Estreia
Ricardo Casali e Rayane Bonfim Casali, comandantes da Anjos Colchões & Sofás, recepcionam, hoje, logo mais à noite, um expressivo grupo de arquitetos e designers de interiores para o coquetel inaugural da quarta unidade da marca na cidade. O encontro terá música ao vivo com o repertório da Jazz Cinnamon.