Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

O deputado estadual Neri Andrade Pereira Júnior e a rainha da Festa da Uva 2002, Juliana Marzotto, na plateia que elegeu as soberanas da Festuva 2026 Antonio Valiente / Divulgação

Conhecer

O palestrante e filósofo Gilmar Marcílio marcará presença em dois momentos nesta semana quando compartilhará seus estudos ao redor do pensamento. Amanhã, ele realizará um encontro com os colaboradores da Rivatti Móveis, ocasião em que palestrará sobre o tema “A Casa da Felicidade: reflexões sobre os espaços de afeto”. No sábado, dia 30, a convite do coordenador dos cursos de pós-graduação da UCS, Jasser Panizzon, Marcílio promoverá uma imersão em dois turnos intitulada “Inteligência Espiritual, Propósito e Bem-Estar”. Durante o evento, apresentará conteúdos e dinâmicas sobre a arte de encontrar a serenidade no caos.

Isadora Maria Malicheski Sgarbossa, filha de Ademar Sgarbossa e Silvia Adriane Malicheski Sgarbossa, do elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude que dançará a valsa no dia 27 de setembro Juliano Vicenzi / Divulgação

Gustavo Marques dos Santos, diretor executivo na Visate, e sua mulher, Gessyca Carloto Bieda, prestigiaram a coroação das rainha e princesas da 35ª Festa Nacional da Uva, sábado, no Ginásio do Sesi Antonio Valiente / Divulgação

Movimento

Akácio Camargo é um dos arregimentadores da 1ª Semana Municipal de Balé Clássico de Caxias do Sul. Desta sexta, 29, até a segunda-feira, o evento ocupará o SESC, a Escola de Música da UCS e o Ordovás.

A designer de interiores Pâmela Canalli De Bastiani, o arquiteto Eduardo “Archetti” Cristóvão Monteiro e o designer de interiores Júlio César Pelizzari, vibram felizes com a apresentação oficial do escritório Rulvven Arquitetura, agora, no Conjunto Comercial Alvorada Vanessa Fortes Tonietto / Divulgação

Estreia

Ricardo Casali e Rayane Bonfim Casali, comandantes da Anjos Colchões & Sofás, recepcionam, hoje, logo mais à noite, um expressivo grupo de arquitetos e designers de interiores para o coquetel inaugural da quarta unidade da marca na cidade. O encontro terá música ao vivo com o repertório da Jazz Cinnamon.

A princesa da Festa da Uva de 1998 Letícia Bacchi Mazzochi e Eliana Buffon, da Comissão Social da Festuva, conduziram com excelência o encontro que marcou a escolha do novo trio soberano Antonio Valiente / Divulgação