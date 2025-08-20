Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Energia
O Templo Aruanda do Bem foi inaugurado, dia 18, sob a batuta de Aldenoir Sutili e sua diretoria composta por João Luiz Dutra, Crivandir Pedro de França, Marielva Girardi Piardi, Luciano Foss e Mônica Bottin Foss. O grupo dá sequência ao legado de Ataíde Silva (in memoriam) que por 66 anos conduziu o Espaço Pai José de Aruanda. A celebração da última segunda-feira contou com a presença da primeira-dama de Caxias do Sul, Jussara Canali, do diretor-presidente do Samae, João Uez, e das benfeitoras Fátima e Iraci. O novo endereço é na esquina das ruas Monte Castelo e Silveira Martins, no Bairro Panazzolo. Por lá, é conduzido um trabalho de referência em caridade espiritual.
Criativos
Os integrantes do Diretório Acadêmico de Moda da UCS, Júlia Santini Reinheimer, Sofia de Arruda Leite, Gabrieli Juliana Canela, Rafael de Oliveira Lorenzet e Erika Coelho de Menezes já preparam uma semana de novos conteúdos para o curso. Nos dias 27 e 29, entre 18h e 19h30min,Isabela Conceição ministrará a aula intitulada “Conhecendo o Crochê Contemporâneo”. Na quarta-feira, 27, Jaqueline Perozzo discorrerá sobre economia criativa. Já, no dia 28, a designer Aline Fagundes comandará uma oficina de serigrafia e personalização, no Ateliê de Gravura. A sexta-feira, dia 29, está reservada para a pesquisadora Beth Venzon, com direito a um bate-papo sobre os caminhos futuros da moda. Os links para inscrição e atualizações podem ser conferidos no @damodaucs, no Instagram.