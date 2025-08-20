Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Jessica De Carli com a então diretora do Museu de Arte Contemporânea do RS, Maria Fernanda Santin, que se despediu da função, dia 14, durante a estreia da nova sede do MACRS

Energia

O Templo Aruanda do Bem foi inaugurado, dia 18, sob a batuta de Aldenoir Sutili e sua diretoria composta por João Luiz Dutra, Crivandir Pedro de França, Marielva Girardi Piardi, Luciano Foss e Mônica Bottin Foss. O grupo dá sequência ao legado de Ataíde Silva (in memoriam) que por 66 anos conduziu o Espaço Pai José de Aruanda. A celebração da última segunda-feira contou com a presença da primeira-dama de Caxias do Sul, Jussara Canali, do diretor-presidente do Samae, João Uez, e das benfeitoras Fátima e Iraci. O novo endereço é na esquina das ruas Monte Castelo e Silveira Martins, no Bairro Panazzolo. Por lá, é conduzido um trabalho de referência em caridade espiritual.