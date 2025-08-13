Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Giulia Schoenardie Zan e a rainha do Clube Independente Flores da Cunha, Júlia Zamboni Andrighetti, em clima de girls night out conferiram o movimento que anima as noites do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Layout

Os designers de interiores Pâmela Canalli De Bastiani e Júlio César Pelizzari, em parceria com o arquiteto Eduardo “Archetti” Cristóvão Monteiro, promoverão um encontro que servirá para revelar o novo endereço da Rulvven Arquitetura. O receptivo acontecerá no dia 21, das 14h30 às 20h30, no Conjunto Comercial Alvorada, na Rua Dal Canale. O trio garante ser uma oportunidade ideal para conhecer in loco o ambiente que promete inspirar projetos.

Thádya Marin, eleita com o melhor TCC da 47ª edição da Maratona de Moda da UCS, festejou a graduação, domingo, no Nosferatu Pub Vitória Rech / Divulgação

O designer de interiores barbosense Jonas Belleboni em rápido rasante, quinta-feira, pelo centro nervoso e criativo de São Paulo para mapear o luxo da grife italiana de eletrodomésticos premium Fulgor Milano, durante encontro de sofisticação Renato Soares / Divulgação

Retrô

Adriane Corrêa, a “Preta”, mergulha nos clássicos que embalaram as pistas nas décadas de 1980 e 1990. Após garimpar um repertório de pérolas musicais, ela assume a cabine de DJ neste sábado, dia 16, no descontraído Hop House Pub, na Rua Garibaldi. O projeto “Girls Just Want to Have Fun” chega à sua segunda edição e envolverá o grupo de adesão durante uma noite de pura nostalgia e diversão.

Valter Antonio Susin e Maria Isabel Demoliner Susin encheram de afagos a mãe dela, Joanna Rech Demoliner, que comemorou a chegada de seus 100 anos em festa que reuniu familiares e amigos Patricia Andreola / Divulgação

Christopher Eduardo Turmina investiu atitude na balada “Coconut” do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Diálogo

Bartira Merlin, presidente do Núcleo de Caxias do Sul do Instituto Brasileiro de Direito de Família-RS, conduziu no sábado, na Universidade de Caxias do Sul, uma reunião que lançou luz sobre temas como Registros, Notas e Direito Familiar. O encontro contou com especialistas como a tabeliã de notas e registradora civil Loanda Maria Lopes Milan, o oficial do cartório de registro civil David Denner de Lima Braga e a registradora civil Joana Malheiros, que debateram sobre reflexões além do aspecto burocrático da profissão. A repercussão foi tão positiva que o público pediu uma segunda edição do Colóquio, prevista para o fim de setembro.

David Denner de Lima Braga, Joana Malheiros, Bartira Merlin e Loanda Maria Lopes Milan prometem reprisar em setembro o sucesso do colóquio realizado, dia 9, na Universidade de Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação