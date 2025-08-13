Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Layout
Os designers de interiores Pâmela Canalli De Bastiani e Júlio César Pelizzari, em parceria com o arquiteto Eduardo “Archetti” Cristóvão Monteiro, promoverão um encontro que servirá para revelar o novo endereço da Rulvven Arquitetura. O receptivo acontecerá no dia 21, das 14h30 às 20h30, no Conjunto Comercial Alvorada, na Rua Dal Canale. O trio garante ser uma oportunidade ideal para conhecer in loco o ambiente que promete inspirar projetos.
Retrô
Adriane Corrêa, a “Preta”, mergulha nos clássicos que embalaram as pistas nas décadas de 1980 e 1990. Após garimpar um repertório de pérolas musicais, ela assume a cabine de DJ neste sábado, dia 16, no descontraído Hop House Pub, na Rua Garibaldi. O projeto “Girls Just Want to Have Fun” chega à sua segunda edição e envolverá o grupo de adesão durante uma noite de pura nostalgia e diversão.
Diálogo
Bartira Merlin, presidente do Núcleo de Caxias do Sul do Instituto Brasileiro de Direito de Família-RS, conduziu no sábado, na Universidade de Caxias do Sul, uma reunião que lançou luz sobre temas como Registros, Notas e Direito Familiar. O encontro contou com especialistas como a tabeliã de notas e registradora civil Loanda Maria Lopes Milan, o oficial do cartório de registro civil David Denner de Lima Braga e a registradora civil Joana Malheiros, que debateram sobre reflexões além do aspecto burocrático da profissão. A repercussão foi tão positiva que o público pediu uma segunda edição do Colóquio, prevista para o fim de setembro.