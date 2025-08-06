Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Giro

O reconhecido palestrante, filósofo e escritor Gilmar Marcílio abre a agenda de agosto com duas relevantes datas nas quais soltará o verbo e compartilhará conhecimento. Na próxima sexta-feira, dia 8, às 17 horas, ele reunirá o grupo de gestores da XPlay e XHub 1 para promover uma reflexão sobre os impactos da saúde mental no cotidiano e debater o significado de felicidade. Já no próximo dia 21, às 18h30min, Marcílio falará sobre o poder da gentileza durante um bate-papo com os associados do Recreio da Juventude e que terá como cenários o Café Minuano do Recreio Mall.