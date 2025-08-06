Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Giro
O reconhecido palestrante, filósofo e escritor Gilmar Marcílio abre a agenda de agosto com duas relevantes datas nas quais soltará o verbo e compartilhará conhecimento. Na próxima sexta-feira, dia 8, às 17 horas, ele reunirá o grupo de gestores da XPlay e XHub 1 para promover uma reflexão sobre os impactos da saúde mental no cotidiano e debater o significado de felicidade. Já no próximo dia 21, às 18h30min, Marcílio falará sobre o poder da gentileza durante um bate-papo com os associados do Recreio da Juventude e que terá como cenários o Café Minuano do Recreio Mall.
Protagonista
A embaixatriz da Festa da Uva 2026 Elisa dos Santos Pereira D’Mutti voltará ao centro das atenções de familiares, amigos e entusiastas, hoje, às 18h30min, durante o coquetel de apresentação na Celebrar Casa de Eventos. A representante da S.E.R. Caxias e da Vinhedos Papéis é candidata ao título de soberana da 35ª edição da Festuva.
Acordes
A banda Rock de Galpão celebra a trajetória de 15 anos com uma turnê que marca a estreia do documentário Pachamama Soul. Os músicos Tiago Ferraz, Guilherme Goulart, Alexandre “Mestre Kó” Haczkiewicz Gaiga, Gustavo Viegas e Guilherme Gul, apresentarão um show, dia 22, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti.