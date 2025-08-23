Um coração que pulsa pela ciência

Médico respeitado e admirado, o caxiense de coração Francisco Karkow construiu uma trajetória que une ciência, ensino e paixão pelo cuidado. Formado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com experiências em universidades dos Estados Unidos, Canadá e também no Japão, onde esteve em Sapporo, na ilha de Hokkaido, como pesquisador da Association Research AHCC, é marido da psicóloga Elisabeth Macedo Karkow e pai de Adriane e Antônio. O filho de Ricardo Karkow e Izabel Almeida Karkow, é autor de obras de referência sobre metabolismo e obesidade, incluindo o Tratado de Metabolismo Humano. Sempre elegante e bem-humorado, Karkow segue ativo na medicina e na pesquisa, provando que o segredo está em manter o equilíbrio entre profissão, família e novas descobertas.
O que é o bom da vida? O equilíbrio com a família e com a profissão.
Ao lado de quem gostaria de ter sentado na época da escola? Com um grande amigo da adolescência: Luiz Fernando Gonçalves.
Atualmente, qual seu estado de espírito? Harmônico e focado.
Com que mensagem encara o mundo? Não desistir de participar.
Frase preferida: Deixar rolar.
Gostaria de ter sabido antes que… a vida passa rápido.
Herói preferido na ficção? Tive a fortuna de conviver com o Professor Stanley Dudrick, que foi o grande nome da Nutrição Parenteral e o grande Professor Samir Rasslan da Universidade de São Paulo.
O que tem sabor de Brasil? Um bom e forte café preto.
O que tem sabor de infância? A doce lembrança dos amigos.
O que considera essencial para sobreviver? Ter objetivos e resiliência.
Quais são suas manias mais e menos conhecidas? Estudar e gostar muito de filmes em série.
Qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? Paz.
Qual a passagem mais importante da tua biografia e que título teria se fosse uma obra? Foi o ingresso na Faculdade de Medicina. O título: Onde quer que você for, vá com o coração.
Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Sapporo no território de Hokkaido no Japão.
Se não fosse médico, que profissão teria? Farmacêutico.
Um ditado popular: Nunca desista de seus sonhos.
Um hábito que não abre mão? O jejum intermitente e atividade física com musculação.
Um lugar na Terra? Nossa Serra gaúcha.
Como o céu deveria ser? Com o clima bem regulado.
Um motivo de tristeza? A atenção atabalhoada na educação
Um projeto para o futuro: manter-me saudável e disponível.
Tops
- Artista favorito: Céline Dion.
- Filme que mais gosto: O Poderoso Chefão, do diretor Francis Ford Coppola.
- Hobby: sou cinéfilo.
- Prazer sem peso na consciência: sonhar em conhecer muitos e muitos lugares.