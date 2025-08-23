Um coração que pulsa pela ciência

Médico respeitado e admirado, o caxiense de coração Francisco Karkow construiu uma trajetória que une ciência, ensino e paixão pelo cuidado Leandro Araújo / Divulgação

Médico respeitado e admirado, o caxiense de coração Francisco Karkow construiu uma trajetória que une ciência, ensino e paixão pelo cuidado. Formado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo com experiências em universidades dos Estados Unidos, Canadá e também no Japão, onde esteve em Sapporo, na ilha de Hokkaido, como pesquisador da Association Research AHCC, é marido da psicóloga Elisabeth Macedo Karkow e pai de Adriane e Antônio. O filho de Ricardo Karkow e Izabel Almeida Karkow, é autor de obras de referência sobre metabolismo e obesidade, incluindo o Tratado de Metabolismo Humano. Sempre elegante e bem-humorado, Karkow segue ativo na medicina e na pesquisa, provando que o segredo está em manter o equilíbrio entre profissão, família e novas descobertas.

O que é o bom da vida? O equilíbrio com a família e com a profissão.

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na época da escola? Com um grande amigo da adolescência: Luiz Fernando Gonçalves.

Atualmente, qual seu estado de espírito? Harmônico e focado.

Com que mensagem encara o mundo? Não desistir de participar.

Frase preferida: Deixar rolar.

Onde Dr. Francisco Karkow formou-se médico e deu os primeiros passos de sua carreira Leandro Araújo / Divulgação

Gostaria de ter sabido antes que… a vida passa rápido.

Herói preferido na ficção? Tive a fortuna de conviver com o Professor Stanley Dudrick, que foi o grande nome da Nutrição Parenteral e o grande Professor Samir Rasslan da Universidade de São Paulo.

O que tem sabor de Brasil? Um bom e forte café preto.

O que tem sabor de infância? A doce lembrança dos amigos.

O que considera essencial para sobreviver? Ter objetivos e resiliência.

Reconhecimento pela contribuição de uma vida dedicada à medicina Leandro Araújo / Divulgação

Quais são suas manias mais e menos conhecidas? Estudar e gostar muito de filmes em série.

Qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? Paz.

Qual a passagem mais importante da tua biografia e que título teria se fosse uma obra? Foi o ingresso na Faculdade de Medicina. O título: Onde quer que você for, vá com o coração.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Sapporo no território de Hokkaido no Japão.

Se não fosse médico, que profissão teria? Farmacêutico.

Encontro de mestres ao lado do professor Stanley Dudrick, pioneiro da Nutrição Parenteral, que transformou o cuidado médico em todo o mundo Leandro Araújo / Divulgação

Um ditado popular: Nunca desista de seus sonhos.

Um hábito que não abre mão? O jejum intermitente e atividade física com musculação.

Um lugar na Terra? Nossa Serra gaúcha.

Como o céu deveria ser? Com o clima bem regulado.

Um motivo de tristeza? A atenção atabalhoada na educação

Um projeto para o futuro: manter-me saudável e disponível.

Tops

Artista favorito: Céline Dion.

Céline Dion. Filme que mais gosto: O Poderoso Chefão, do diretor Francis Ford Coppola.

O Poderoso Chefão, do diretor Francis Ford Coppola. Hobby: sou cinéfilo.

sou cinéfilo. Prazer sem peso na consciência: sonhar em conhecer muitos e muitos lugares.

O médico Francisco Juarez Almeida Karkow, em família, ladeado pela filha, a arquiteta Adriane Macedo Karkow, a mulher Elisabeth Macedo Karkow, e o filho, o médico Antônio Gustavo Macedo Karkow Leandro Araújo / Divulgação