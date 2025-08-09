Professor universitário, o filósofo Mateus Salvadori leva o pensamento crítico para milhares de alunos online

Pensar, ensinar e compartilhar são alguns dos propósitos genuínos de Mateus Salvadori, nascido em Roca Sales e radicado caxiense há 26 anos Diego Viecili / Divulgação

Pensar, ensinar e compartilhar são alguns dos propósitos genuínos de Mateus Salvadori, nascido em Roca Sales e radicado caxiense há 26 anos. O filho de João Salvadori e Adiles Agostini Salvadori, e marido de Marina Troian Passos, transformou o pensamento filosófico em uma conversa próxima e acessível. Desde 2010 é professor de Filosofia na UCS e, desde 2019, atua como criador de conteúdo digital, contabilizando mais de 12 mil alunos em seus cursos e centenas de milhares de seguidores nas redes pelo @mateus.salvadori. Entre as salas de aula e o universo digital, Mateus circula com a mesma naturalidade de quem fala sobre Aristóteles ou sobre a vida como ela é.

O que é o bom da vida? É estar inteiro no agora, vivendo com presença o que realmente faz sentido, especialmente ao lado de quem nos lembra o valor de estar vivo.

Ao lado de quem você gostaria de ter sentado na época da escola? Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Atualmente, qual seu estado de espírito? Sereno, mas em vigília.

Com que mensagem encara o mundo? Viver é resistir à superfície, recusar a pressa, a aparência e o vazio.

Frase preferida: “Acima de tudo, não minta para si mesmo.” (Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov)

Gostaria de ter sabido antes que… a pressa atrasa.

Herói preferido na ficção? Zaratustra, protagonista da obra Assim falou Zaratustra, de Nietzsche.

Um mal necessário? Silêncio desconfortável.

O que é a alma do negócio? Paixão e confiança.

O que mais ama na vida? O pensamento que transforma e os vínculos que sustentam: esposa, família, amigos, aqueles afetos que me lembram quem sou quando o mundo me dispersa.

O que lhe entristece? É ver tanta gente ocupada demais para viver.

O que tem sabor de Brasil? Sabor de alegria que resiste no afeto simples, no riso fácil e na vida que se reinventa a cada dia.

O que tem sabor de infância? Chaleira no fogão, cartas na mesa, chuva no telhado e o aconchego da casa dos meus avós, Inês Zulmira Geisel Agostini e Orgentino Pedro Agostini (in memoriam).

O que considera essencial para sobreviver? Sentido, porque sobreviver não é só respirar; é saber por que continuar.

Objeto de desejo: momentos de ócio criativo, nos quais o tempo desacelera e a vida ganha profundidade.

Quais são suas manias mais e menos conhecidas? Mais: sistemático, gosto de tudo no lugar. Menos: às vezes, me afasto de mim mesmo, só para tentar entender quem sou de fora.

Qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? Abrigo.

Qual a passagem mais importante da tua biografia e que título teria se fosse uma obra? A ida ao seminário aprofundou minha formação. Foi um tempo de disciplina, convivência, estudo e descoberta interior. O título seria Raízes da minha formação intelectual.

Qual a sua ideia de um dia perfeito? Café e leitura para começar, algumas horas de estudo, uma boa conversa num café com quem me conhece de verdade e, à noite, dar aula.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? De volta para mim e para quem me ama, mesmo quando me perco.

Qual seu maior arrependimento? Ter silenciado quando deveria ter dito: “isso não me serve”.

Qual talento mais gosta de ter? Traduzir o difícil com leveza.

Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Que a lucidez nunca me falte.

Se não fosse filósofo, que profissão teria? Cheguei a considerar ser padre, médico e advogado… mas entendi cedo que minha vocação era ensinar filosofia.

Um ditado popular: “Quem muito abraça, pouco aperta.”

Um fenômeno no mundo? A gentileza genuína.

Um hábito que não abre mão? Caminhar sozinho para pensar e voltar com algo bom para compartilhar.

Um lugar na Terra? Na varanda de casa, com minha esposa, num sábado à noite.

Um motivo de tristeza? Viver no piloto automático.

Um projeto para o futuro? Continuar ensinando, não apenas conteúdos, mas fazer do ensino um ato contínuo de resistência e clareza.

Como o céu deveria ser? Um lugar com tempo que não se mede, só se vive.

Mateus por Mateus: professor de filosofia por escolha, inquieto por natureza e movido pela paixão de abrir caminhos com ideias e crescer junto com quem se permite pensar.

Um agradecimento: Ao meu grande amigo e mestre, Décio Osmar Bombassaro. Ele foi um dos grandes responsáveis por despertar em mim o amor pelos livros e pelo conhecimento.

