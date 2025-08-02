João Pulita

Almanaque
Notícia

Empreender está na pele de Fabrício Giacomelli Salvador

O jovem empresário caxiense conta como criou, ao lado do pai, uma marca gaúcha de cosméticos que vem conquistando consumidores em todo o Brasil com fórmulas potentes

João Pulita

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS