Empreender está na pele de Fabrício Giacomelli Salvador

Empreendedor nato, caxiense de alma inquieta e olhar estratégico, Fabrício Giacomelli Salvador, 28 anos, é o nome à frente da Giador Cosméticos, marca gaúcha de skincare com uma proposta ética, eficiente e profissional. Com formação em Gestão Comercial pela UCS, MBA em andamento pela PUCRS e vivência internacional no Canadá, o filho de Lino Sergio Ferreira Salvador e Marilice Giacomelli Salvador alia visão de negócios com uma história pessoal que o conecta diretamente ao universo dos cuidados com a pele. Ao lado do pai, com quem divide a gestão da empresa, Fabrício constrói uma trajetória sólida. Nesta conversa, ele fala sobre desafios, inspirações e o que o motiva a empreender com signifcado, sempre com os pés no chão e o olhar voltado para o futuro.

O que é o bom da vida? É poder construir algo com propósito, ver seus sonhos tomando forma e impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor.

Parceiros dentro e fora dos negócios, pai e filho dividem a gestão da empresa com sintonia e dedicação. Enquanto Fabrício lidera a área comercial, Lino comanda o operacional e logística

Como surgiu a ideia de criar uma marca de cosméticos? A ideia da Giador surgiu quando eu trabalhava com vendas online de produtos de outras marcas e percebi o enorme potencial do setor de cosméticos. Ao mesmo tempo, sempre tive problemas com acne e nunca encontrava produtos que fossem eficazes. Juntei isso ao desejo de empreender e criei uma solução com identidade e performance real. Apresentei o projeto ao meu pai, que é meu sócio, e juntos começamos essa jornada.

O diploma de Fabrício em Gestão Comercial pela UCS que lhe conferiu a base para negociações de sucesso e planejamento a longo prazo de sua empresa ao lado do pai

Qual foi o maior desafio de empreender? Foi conquistar a confiança do mercado. Cosméticos é um setor muito competitivo e cheio de promessas milagrosas. Chegar com uma marca nova, séria, com foco em resultado, exige tempo, consistência e paciência. Mas é um desafio que me motiva porque sei que estamos entregando algo verdadeiro.

Ao lado da namorada, Bruna Melo, modelo, psicóloga e influenciadora digital com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Fabrício compartilha a vida e o apoio mútuo em suas jornadas profissionais

Como é trabalhar com o pai? É uma parceria forte. Cada um tem sua área: eu cuido da parte comercial, relacionamento com parceiros e expansão da marca, enquanto ele fica no operacional e administrativo. Temos nossas diferenças, claro, mas o objetivo é o mesmo. E o mais importante é a confiança que existe entre nós.

Com fórmulas de alta performance, os produtos da Giador se destacam pela eficácia no cuidado da pele. A marca aposta em ativos concentrados, qualidade profissional e design elegante para conquistar o mercado nacional

O que mais te realiza? É ver que estamos construindo um projeto com raízes gaúchas, em família. Saber que os produtos estão ajudando pessoas, melhorando autoestima e resolvendo problemas reais é o que dá sentido a tudo. Isso me faz levantar todos os dias com vontade de continuar.

