A médica caxiense Mauren Seidl conjuga ciência, sofisticação e autoestima

Mauren Seidl sempre soube que seu lugar era onde pudesse unir ciência e beleza. Caxiense, graduada em medicina pela UCS, com residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e título da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foi professora por 15 anos e hoje comanda a charmosa Mauren Seidl Beauty Boutique Clinic, sinônimo de atendimento personalizado e resultados que traduzem a autoestima. A filha de Celso e Ema Elisa Seidl, é casada com o médico anestesista Daniel Schamann com quem tem uma filha, Carolina, de 11 anos. Mauren construiu uma trajetória admirável na medicina. Confira nas entrelinhas.

O que é o bom da vida? É o que acontece na contemplação do dia a dia. Entre uma conquista e outra, um evento e outro, existe o cotidiano. A felicidade está em enxergar as pequenas maravilhas diárias, na convivência com a família, com os amigos e com os pacientes.

Com que mensagem encara o mundo? Com otimismo. Nosso tempo é finito, e depois dos 40 anos nos damos conta disso. Tento viver o dia de hoje como se fosse o último, sem arrependimentos e sem deixar nada importante para trás. Vivo o meu melhor e sou feliz nas coisas simples.

Qual o lugar mais distante que o destino a levou? Nova Zelândia e Singapura.

Como descobriu a vocação para dermatologia? Fui uma adolescente com muita acne. Isso me atrapalhava demais. Depois de vários médicos sem resultado, conheci uma dermatologista jovem e recém-formada que investigou meu caso e me tratou de forma efetiva. Foi como se, com a melhora da minha aparência, minha personalidade desabrochasse. O impacto foi tão importante que, aos 15 anos, eu soube que queria fazer aquilo pela vida das pessoas: transformar por meio da autoestima.

Qual o maior aprendizado em 20 anos de profissão? São 23 anos de medicina e duas décadas de dermatologia. Aprendi a escutar. Entender os desejos de cada paciente, entrar um pouco na questão psicológica e adaptar a técnica com olhar de artista. Esculpir com individualidade é o que faz o resultado realmente satisfatório.

Como idealizou o conceito que comanda? Desde estudante, sonhava em ter minha clínica num casarão antigo da cidade. O conceito atual surgiu na pandemia, após uma mentoria em mercado de luxo. Queria crescer, mas mantendo a sofisticação. O formato boutique surgiu como a medida certa: nem grande demais, nem pequena demais, mas com cuidado e experiência personalizados.

Como diferenciar modismo do que funciona? É preciso buscar a ciência por trás do tratamento. Alguns ativos como DMAE ou PDRN tiveram muito marketing, mas pouca evidência. Também observo o mercado antes de investir: a indústria lança máquinas novas o tempo todo, e eu só aposto no que é consagrado.

Skincare é milagre ou constância? É constância, porém cremes não tiram rugas profundas, nem flacidez. Skincare é para manter viço, textura, reduzir poros. Para tratar doenças como acne, rosácea, melasma. Mas se a intenção for manter firmeza e reduzir rugas, não vai ser nos cosméticos que vai encontrar a solução.

Mauren por Mauren: sou muitas, a mãe da Carolina, a companheira do Daniel, a dermatologista workaholic, a filha ocupada, mas feliz. Privilegiada por ter descoberto cedo meu propósito, sou intensa, vivo em movimento, mas sou dorminhoca. Adoro desde um restaurante luxuoso até um xis na madrugada. Busco equilíbrio e crescimento pessoal, e me considero sempre uma aprendiz.





Dicas para a rotina de skincare:

Infância: filtro solar diário e contínuo.

Adolescência: niacinamida.

20 anos: vitamina C.

30 anos: ácidos.

40 anos: sérum tecnológico com ativos de rejuvenescimento.

50 anos: cremes redensificadores.

60+: hidratação intensa.

Procedimentos por faixa etária

25 anos: botox.

30 anos: bioestimulador e ultraformer.

40 anos: fotona.

50+ anos: ácido hialurônico.

Cuidado indispensável: filtro solar todos os dias, botox regularmente e estímulo de colágeno múltiplas vezes ao ano.

