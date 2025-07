Veja quem brilhou no Baile de Escolha da Glamour Girl Caxias do Sul 2025

Victória Rech Postali eleita Glamour Girl Caxias do Sul 2025, representou a CDL Caxias, sábado, nos salões do Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação

Sucesso

No ano em que Marilete Deitos Alquati se despede da presidência executiva da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, após quatro intensos e dedicados anos, coroou sua trajetória de liderança, na noite do sábado, 12 de julho, durante o Baile de Escolha da Glamour Girl 2025. Com sucesso de público que superou as edições mais recentes, a festividade benemerente em prol da entidade, com as atenções das vice-presidentes Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra e do notável e crescente time de voluntárias, ocupou os salões da sede social do Recreio da Juventude, gentilmente cedido pelo casal presidente da agremiação, Diego e Vanessa Biglia. Nomes de destaque da sociedade levaram suas filhas para defender a causa durante a proposta.

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Marilete Deitos Alquati, e Gabriela Tonella Danelus, escolhida como a primeira Glamour Friend do concurso Leandro Araújo / Divulgação

Bárbara Slaviero, Matheus Martini, Marcele Pulita e Janaína Brollo, sábado, nos salões do Recreio da Juventude, quando foram jurados da escolha da Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Sergio Lopes, presidente do júri que escolheu Victória Rech Postali como Glamour Girl 2025, para quem ele presenteou com uma de suas obras autorias, ao lado dos jurados, Fernanda Refosco, Graziela Sanvito Andreazza Ramos e Luciano Neto Santos Leandro Araújo / Divulgação

Sandra Sgandella Fontoura, Vinícius Victorazzi Lain e Gabriela Bettiato Lentz da Silva brilharam na composição do júri que elegeu Victória Rech Postali como Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Os pais de Victória Rech Postali. Rafaela Rech e Roberto Postali, orgulhosos com a conquista da filha eleita, sábado, Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Leandro Araújo / Divulgação

As eleitas

A Glamour Girl Caxias do Sul 2025 eleita, Victória Rech Postali, 16 anos, filha de Roberto Postali e Rafaela Rech, representou a CDL Caxias, cursa o primeiro ano do ensino médio no Colégio La Salle Carmo, e pela conquista do título recebeu entusiasmados aplausos, flores e muitos mimos. Este ano, a Liga revelou uma novidade: a eleição da Glamour Friend, apontada pelas aspirantes ao título, como um reconhecimento à amizade e espírito de grupo. A escolhida para receber o compromisso foi Gabriela Tonella Danelus, 15 anos, filha de Leandro Danelus e Elizandra Tonella, que defendeu as cores da S.E.R. Caxias. A Glamour Girl 2024, Júlia de Lucena Michielon, filha de André Michielon e Jeanglaé Marion de Lucena Michielon, se despediu de sua dedicada jornada com um pronunciamento emocionado.

Patrícia Pezzi Zambiazi, Fabiana Cemin Venturin e Sirlei Manfro conduziram com entusiasmo e dedicação a noite que coroou Victória Rech Postali como Glamour Girl 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Roseana Rossi Pettinelli e Lea Zattera, vice-presidente e presidente do Conselho Deliberativo da Liga Feminina de Combate ao Câncer, com Beatriz Beretta (centro), realizadas com o sucesso do Baile de Escolha da Glamour Girl 2025, que lotou a sede social do Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação

Roberto Tonietto e Vanessa Fortes Tonietto, apoiadores incontestes dos projetos em prol dos pacientes atendidos pela Liga Feminina Leandro Araújo / Divulgação

Júlia de Lucena Michielon se despediu do cargo de Glamour Girl Caxias do Sul 2024 e foi celebrada com ênfase por seu empenho ao representar a Liga Feminina de Combate ao Câncer Leandro Araújo / Divulgação

Maria Carolina Pezzi Zambiazi e Giulia Prataviera Calcagnotto, atuantes no engajamento da Liga Jovem de Combate ao Câncer Leandro Araújo / Divulgação

Efervescência

O Baile de Escolha da Glamour Girl Caxias do Sul 2025 lançou luz sobre a o comprometimento social das 18 candidatas que se apresentaram em coreografia de Ciana Reis e Deto Sebben entre o palco e em meio aos salões. A identidade visual do projeto filantrópico teve assinatura da criativa Paula Suzuki. As meninas receberam um pingente lapidado na forma de uma delicada rosa, símbolo da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que há duas décadas, Walter e Beatriz Beretta, oferecem às candidatas como agradecimento pela participação. Após a solenidade de escolha, as portas do clube foram abertas para um expressivo grupo jovem que dançou e se divertiu ao som da discotecagem do DJ porto-alegrense Raffa Santos.





