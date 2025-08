Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Pedro Augusto Dall’Agnol celebrou a graduação em medicina com as atenções da namorada, a médica Angela Luchini, sábado, em emocionante festa

Diploma

Ademir Dall’Agnol e Celania Minozzo Dall’Agnol foram os acolhedores anfitriões da recepção que evidenciou, sábado, nos salões do Villa Basilico, a graduação em medicina pela Universidade de Caxias do Sul do caçula deles, Pedro Augusto Dall’Agnol. Emocionado, o formando proferiu discurso afetivo de gratidão aos familiares, amigos e mestres, seguido das homenagens nas vozes de Celania, Ademir e do irmão, Diego. A reunião social foi marcada por um lauto jantar assinado pelo chef Wander Schonwald Bresolin, drinks temáticos e discotecagem de lotar a pista de danças com a setlist do DJ Raffa Santos. A namorada de Pedro, Angela Luchini, o mano Diego Dall’Agnol e a cunhada Patrícia Camassola foram incansáveis nas honras.