Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Ariádene Cristina Pértile de Oliveira Rosa, Idemar Panisson e Rosemeri Puhl, integrantes da Rosa Odontologia, patrocinadora do Baile de Escolha da Glamour Girl 2025, em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

B'day

Hoje é dia de aplaudir as datas queridas de Elizabeth Sehbe Fichtner e da secretária da cultura, Tatiane Frizzo. A coluna deseja felicidades!

Destaque

O médico urologista Luís Alberto Zanettini receberá a outorga do Título de Cidadão Caxiense, por iniciativa do vereador Edson da Rosa. A sessão solene ocorrerá na quinta-feira, dia 17, às 19h, na Sala das Sessões Deputado Nadyr Rossetti. A mulher do homenageado, Oyara Maria Lucho Snel Zanettini, e os filhos do casal, Ricardo Luís e Luís Felipe, colaborarão nas honras ao redor de Luís Alberto.

A Glamour Girl Caxias do Sul 2004 e Rainha da Festuva 2016, Rafaelle Galiotto Furlan com o marido, Marcelo Nesello, prestigiaram a reunião social ao redor da Liga Feminina de Combate ao Câncer Leandro Araújo / Divulgação

Estação

Jaqueline Devenz é a idealizadora da 1ª edição do Festival da Polenta. A função ao redor da iguaria típica da região ocorrerá dia 25, no Espaço de Eventos Santa Catarina com apresentação humorística do Polenta Comedy Club.

Miguel David Brustolin e Sabrina Comerlato, cirurgiã dentista da Rosa Odontologia, sábado, quando aplaudiram a escolha de Victória Rech Postali como Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Ingrediente

O chef Vicente “Ada” Perini Filho agendou para o dia 19, um sábado, entre 12h e 17h, a realização da “PinhonADA”, no Beatrice by Q Restaurante, na Casa Perini, em Farroupilha. O cardápio incluirá preparos como entrevero e paçoca de pinhão além de harmonização com os tradicionais vinhos e espumantes da casa. A banda 2 Por Litro dominará a trilha sonora ao vivo na ocasião.

Natália Menezes comemorou a chegada de seus 100 anos, domingo, em reunião familiar que teve como cenários a Vinícola Monte Reale Arquivo Pessoal / Divulgação