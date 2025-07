Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Vindimadoras

As 12 embaixatrizes da Festa da Uva 2026 farão uma visita guiada à Maesa, dia 20, para uma imersão na história de Caxias do Sul e já vibram curiosas para dia 9 de agosto, quando conhecerão oficialmente a coroa com design assinado pelo estilista caxiense radicado em São Paulo, Carlos Bacchi, em reunião social que terá como cenários a Villa Dei Troni, com as atenções do empresário Edson Tomiello e sua mulher, Tânia Costamilan. Nesta quinta-feira, as candidatas participam de uma coletiva de imprensa durante a apresentação da nova comissão diretora da Festuva, no Blue Tree Towers. Na agenda delas está programado um chá com as atuais rainha e princesas, no Samuara Hotel.