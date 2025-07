Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Lenita D’Agostini e Julio D’Agostini, anfitriões do Circuito Enogastronômico Vinhos do Brasil que reuniu entusiastas do vinho nacional

Santo remédio

Júlio D’Agostini abriu mais uma vez as portas e as garrafas da sua Boccati para celebrar o que o inverno tem de melhor: encontro de amigos e o sabor e o aroma de um bom vinho. Ao lado da mulher, a sempre atuante Lenita D’Agostini, ele pilotou a noite da sexta-feira, dia 27, quando promoveu a degustação de vinhos do Brasil. Foram 80 rótulos, mais de 15 vinícolas e um menu de delícias elaboradas pela chef Inês Vizioli. Na ocasião, os produtores brindaram o resultado de suas safras junto aos habitués da casa que circularam por lá. Entre as personalidades, estiveram na Boccati, Alceu Barbosa Velho e Alexandra Baldisserotto, Cintia Garnier Nora e Luís Paulo Nora, Aldo Gregoletto e Marisa Gregoletto, Beatriz Rossato e William Rampon e Karina Crema e Leandro Dietrich.