Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Gustavo Franco Colombo Vaques comemorou a data querida na cena clubber da terrinha e contou com as atenções da namorada, Kathiani Onzi Zag Cristiano de Oliveira / Divulgação

Capítulos

O marchand porto-alegrense Nicholas Bublitz contou para a coluna que fará rasante pela terrinha entre os dias 9 e 12 de setembro. Ele protagonizará o lançamento e a sessão de autógrafos do livro “Tapetes Orientais no Brasil, História e Curiosidades”, que contará com exposição e bate-papo na Unique Wood Design com as atenções de Eliane De Zorzi Nesello.

Enquanto faz contagem regressiva para apresentar novidades no setor de serviços, Carlos Heinen Filho investiu atitude ao lado da mulher, a médica Isadora Bridi, na balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fôlego

A 1ª Corrida Pela Cura, idealizada pelos médicos Maximiliano Cassilha Kneubil e Janaína Brollo, agendada para o dia 4 de outubro, já está com as inscrições abertas pelo site Ticket Sports. O valor arrecadado será revertido em prol do Banco de Perucas do Hospital Geral. Para acompanhar as atualizações, os interessados em participar podem conferir o @corridapelacura, no Insta.

Caroline Tortelli Pellizza, filha de Jadriani Pellizza e Alessandra Sabrina Tortelli, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, em noite de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Moldura

As obras de Genoveva Parmeggiani Finkler e Diego Boschetti protagonizam a exposição Nobres Virtudes, que segue em exibição até o dia 1º de agosto, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. Os artistas contam com apoio do elenco da ConfrArtes. Vale conferir!

Marcelo Corso com a gerente da agência Sicredi Agro em Flores da Cunha, Paula Garibaldi, mapearam o Festival Altos Montes com vinhos e espumantes da região Carolina Brugnera / Divulgação

Brilho

A jovem Maria Antônia Pereira Vicenzi ganhará encontro que oficializará sua apresentação como candidata no concurso de rainha e princesas da Festa Nacional da Uva 2026. Representando a OX Cosméticos, a filha de Fabio Vicenzi e Liamara Pereira reunirá apoiadores e autoridades, terça-feira, dia 29, no elegante Suolo Gastronomia, no Complexo Quinta São Luiz.

Gelson Castellan e Roberta Muraro Castellan prestigiaram o Festival Altos Montes, capitaneado por André Tonet, sábado, em Flores da Cunha Carolina Brugnera / Divulgação