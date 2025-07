Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Alice de Brito e Souto Dallegrave, filha de Charles Dallegrave e Ronya Soares de Brito e Souto, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Cenário

O arquiteto Saymon Dall Alba assina uma charmosa cabana em Itamonte, no estado de Minas Gerais, projetada para os atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni. O refúgio será destaque no site e redes sociais da Casa Vogue ainda neste mês, enquanto a revista impressa revela uma reportagem sobre cabanas de luxo com a participação criativa do caxiense Saymon.

Renata Fortuna De Carli e Caetano Sehbe De Carli colaboraram com a causa defendida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer Leandro Araújo / Divulgação

Arthur Chaves Eberle ao lado da voluntária da Liga Jovem, Mery Brazeiro de Lima, no Baile de Escolha da Glamour Girl Caxias do Sul 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Borogodó

Adriane Corrêa, a “Pretinha”, está garimpando pérolas dos grandes sucessos da música mundial que sacudiram as pistas nos anos 1980 e 1990. Depois de compilar o repertório ela fará as vezes de DJ, dia 15 de agosto, no Hop House Pub, animado endereço da Rua Garibaldi. A proposta dela “Girl Just Want to Have Fun” chegará em sua segunda edição.

Marco Aurélio Corrêa, Valentina Miglioranza Corrêa e Helenara Miglioranza festejaram, dia 12, a chegada dos 15 anos de Valentina Wéllington Damin / Divulgação

Carlos Cesar, Carolina e Viviane Rech, em família, para comemorar os 15 anos de Carolina, em festa que teve como cenário o Palacete Eberle Jeferson Deboni / Divulgação

Estrelas

A presidente da Associação Serrana de Recursos Humanos, Denise Armesto Maschio e as vice-presidentes de marketing, desenvolvimento e do Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos, Carlene Adami Vivan, Débora Brandalise Bueno e Janete Tews, respectivamente, marcaram presenças na noite de deferências do Top of Mind de RH 2025. O encontro que fortalece conexões estratégicas e promove a inovação, realizado dia 3, no Cine Clube Cortina, em São Paulo, reconheceu a ARH Serrana entre os Top 5 na categoria Associações do Segmento, e também com o ESARH na categoria Eventos do Segmento, recebendo troféus dessas categorias.

Débora Bueno, Denise Maschio, Janete Tewes e Carlene Adami são destaques na área de Recursos Humanos e conquistaram importantes deferências no Top of Mind de RH 2025, em São Paulo Mirelle Barreto Farias / Divulgação