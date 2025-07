Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Isabelly Bedin bajulada pelo namorado, Arthur Cumerlatto de Lima, quando ela festejava a data querida em clima de balada contemporânea no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Capítulos

O médico cirurgião Eduardo Neubarth Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, é um dos palestrantes confirmados no fórum AI Health Frontiers, dias 24 e 25, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Antes disso, na quinta-feira, dia 17, às 17h30min, no Café da Catedral, Trindade apresentará o livro intitulado Processo Ético Profissional Perante o CRM/CFM, publicação que ele coordenou ao lado de Igor Mascarenhas. Entre as personalidades já confirmadas está a delegada da seccional do Cremers de Caxias do Sul, a médica ginecologista Fernanda Ronchetti que prestigiará o amigo e colega de profissão.

Expoentes da nova geração clubber, Eduardo Bortolotto e Nicole Sperafico Tochetto, na cena festiva pilotada por Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Jones Biglia e Thaís Biglia se divertiram na noite que evidenciou os sucessos de época na Beats Remember Cristiano de Oliveira / Divulgação

Extração

Ronaldo de Castilhos e Maria Carolina Gianella de Castilhos, pai e filha à frente da marca Olive Jungle, vibram com o destaque internacional do produto. O azeite de oliva gaúcho recebeu uma nova premiação, desta vez, a medalha de ouro em Israel, durante o Mediterranean International Olive Oil Competition – Terra Olivo 2025. Criada em 2017, a Olive Jungle, com produção artesanal em Farroupilha, já soma dez prêmios que posicionam o Brasil no pódio global da categoria. Por aqui, Désirée Scholten Balen, comandante da Fabio Balen Gallery, representa o sofisticado produto.

Désirée Scholten Balen, representante da Olive Jungle em Caxias do Sul, comemora o décimo título internacional com a medalha Terraolivo 2025 Inerson da Rocha / Divulgação

Atmosfera

Inspirada no charme da vida italiana, a tradutora e assessora documental Sandra Cavalheiro Dall’Onder apresenta a Comunità La Dolce Vita, uma iniciativa que convida a desacelerar, brindar e viver com mais leveza, sem sair do Brasil. Para dar início a esse movimento, Sandra agendou o sábado, dia 12, para a realização do primeiro encontro online da comunidade Vivere l’Italia, um momento de troca de ideias e conexão com o estilo de levar os dias dos italianos. As vagas são limitadas, e as inscrições estão disponíveis pelo link na bio do perfil no Instagram @comunitaladolcevita.

Augusto Fronza, Daiane Potrich e Joel Golin no lançamento da 1ª Corrida Pela Cura, agendada para o dia 5 de outubro, em prol do Banco de Perucas do Hospital Geral, durante aula inaugural ministrada pelo Dr. Prof. Pedro Lopez, no auditório do W Tower Leandro Araújo / Divulgação