Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Fôlego

Com a mentoria da oncologista Janaína Brollo e do mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil, a 1ª Corrida Pela Cura, programada para acontecer em outubro, ganhará lançamento, segunda-feira, dia 7, às 19h, no auditório do W Tower, nos domínios da Rua Alfredo Chaves. O projeto, que promete agregar conhecimento e prática para profissionais da saúde e comunidade, é uma realização do Banco de Perucas e do Instituto Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha com apoio do Hospital Geral e da Universidade de Caxias do Sul e reforça o papel da atividade física na prevenção e tratamento do câncer. A aula inaugural será ministrada pelo Dr. Prof. Pedro Lopez, referência internacional na área, com doutorado em Exercise Oncology pela Universidade Edith Cowan, na Austrália, e atuação na UCS.