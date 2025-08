Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Serenar

O escritor que atende pelo codinome Satyaprem, gaúcho de Bagé, que promoveu imersões entre a Índia e a Europa, onde se consolidou como terapeuta da Osho Commune International, fará rasante em Caxias do Sul para sessão de autógrafos e bate-papo sobre seus livros mais recentes: Maiêutica do Coiote Zen, Banque o Sapo e Diálogos Mínimos. A função filosófica e cultural está agendada para o dia 31, uma quinta-feira, entre 18h30min e 20h30min, no Samuara Hotel. Na sequência, entre 1º e 3 de agosto, Satyaprem protagonizará um encontro de meditação e autoconhecimento denominado “Experiência Zero”, no Rakaça Templo de Dança, de Michele Trentin.

A advogada caxiense Bartira Merlin, atuante no Direito de Família, receberá homenagem, dia 4 de agosto, no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

Reconhecimento

A advogada Bartira Merlin será oficialmente empossada como associada do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, no dia 4 de agosto, durante a Solenidade Comemorativa ao Mês de Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil. A cerimônia ocorrerá às 18h, na sede do IARGS, em Porto Alegre, e será conduzida pela presidente da instituição, Sulamita Santos Cabral. Bartira será apresentada por sua madrinha, Liane Bestetti, vice-presidente do IARGS. Reconhecida por sua atuação no Direito das Famílias e das Sucessões, Bartira preside o Núcleo Caxias do Sul do IBDFAMRS e terá sua trajetória celebrada ao lado de nomes como Jorge Trindade e da desembargadora Maria Berenice Dias.