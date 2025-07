Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Tablado

A jovem caxiense Manuela Mariani Costamilan, filha de Fabio Costamilan e Sílvia Mariani Costamilan, brilhou no último dia 12, quando conquistou o Prêmio Curitiba em Dança, representando o UFA - Instituto de Arte e Cultura. A menina que é aluna do segundo ano do Ensino Médio no Colégio La Salle Carmo garantiu uma vaga para se apresentar no Festival Internacional Livorno in Danza, que será realizado na região da Toscana, Itália, em março de 2026.