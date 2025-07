Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Christina de Freitas Horn, Marília Winkler e Maria Lúcia Horn Sehbe, em sintonia com as novidades de moda apresentadas na Casa Magnabosco que aproximou a grife italiana Prada de Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

Guardanapo

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realizará mais uma edição da Feijoada Solidária. O encontro na hora do almoço do dia 24 de agosto será ao redor do cardápio típico brasileiro e ocupará o CTG Paixão Côrtes. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo telefone (54) 3026.9546.

Liliam Dutra, Mari de Lourdes Casara Zambon e Isadora Gradaschi Zambon recepcionadas por Fabiana Koch e Pedro Sehbe na Casa Magnabosco quando conferiam a nova coleção da Prada Leandro Araújo / Divulgação

A soberana da Festuva de 2000, Fabiana Bressanelli Koch, e a advogada Bartira Merlin reuniram amigas ao redor da nova coleção da Prada apresentada na Casa Magnabosco Inerson da Rocha / Divulgação

Tradição

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, realiza nesta quarta-feira, dia 9, o jantar de apresentação dos jurados às candidatas do concurso Glamour Girl Caxias do Sul 2025. O encontro ocupará os salões do Recreio da Juventude.

Bernardo de Castilhos anfitrião do lançamento do conceito do Villagio Cristal que a ANC Urbanizadora realizou na manhã da última quinta-feira Leandro Araújo / Divulgação

Feminino

A ginecologista Cristina Hahn Ritter retornou de São Paulo onde participou até sábado, dia 5, do 28º Hormogin – Jornada de Hormônios e Ginecologia, um dos eventos científicos mais relevantes do país dedicados à saúde hormonal da mulher em debate que ocupou o Centro de Convenções Rebouças. Por lá, Cristina garimpou conhecimentos para promover a educação científica com propósito. A atualização profissional e a defesa da saúde feminina com ética e excelência são os pilares fundamentais no trabalho da médica caxiense que é presença anual na programação da Jornada com o objetivo de trazer para a Serra Gaúcha o que há de mais novo em tecnologia e tratamentos às pacientes que buscam por equilíbrio hormonal.

Lizandra Chinalli e Anderson de Carvalho, o Nenê, do E.C. Juventude, com Mariana Lopes Roth, representante no concurso de soberanas da Festa da Uva 2026, dia 27, no aniversário de 112 anos do time Fernando Alves / Divulgação