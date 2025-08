Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Gelson e Isabela Marchesini, pai e filha, para comemorar o aniversário de Isabela, sexta-feira, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Trinta

A empresária Josmari Mondadori comemora em clima de romance e celebração a chegada de suas Bodas de Pérola, por conta dos 30 anos de união com Leonardo Cini. No dia 8 de agosto, o casal embarcará rumo a Punta Cana, no Caribe, para brindar a data ao lado de um grupo fiel de amigos.

Elizabeth Dalcin Kussler, filha de Douglas Leandro Kussler e Vanessa Dalcin, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Antonio Nelmo de Castilhos, Patricia Longhi, Luciano de Castilhos e Guilherme Dutra vibram com o resultado do sucesso do empreendimento Villagio Cristal, da ANC Urbanizadora, que eles apresentaram no dia 3 de julho, no bairro Jardim Iracema Leandro Araújo / Divulgação

Pôr do sol

A turma que sintoniza com os projetos festivos da Carpe Vita já pode ficar ligada. Neste sábado, dia 2 de agosto, o Villa Basilico servirá de cenário para mais uma edição da balada temática Zanzibar Sunset. O encontro se iniciará às 17h com as atenções do produtor caxiense Alexandre Brinker.

Isadora Perusato e Airton “Totti” Martins mapearam a cena festiva que agitou o Nix no fim de semana com as atenções de Deise Castro Emerson Pereira / Divulgação

Bruna Barros desfilou beleza e estilo no Nix, do Complexo Fabbrica, durante a efervescente noite do último sábado Emerson Pereira / Divulgação

Conteúdo

A ginecologista caxiense Cristina Hahn Ritter, referência em saúde feminina e pós-graduada em Longevidade Saudável, foi a convidada do encontro “Café com Palavra”, realizado no último domingo na Igreja Luterana Cristo Bom Pastor. Diante de mais de 60 mulheres, a médica proferiu palestra sobre os “Oito Passos para uma Vida Saudável” e destacou orientações práticas baseadas nos estudos da American Heart Association. Com uma abordagem que une ciência e acolhimento, Cristina reforçou a importância da alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade e prevenção de doenças, propondo um olhar integrado e humanizado.

Paolo Scherner Provin, Davi e Aline Scomazzon Provin, em família, celebraram os oito anos de Davi, em festa temática da S.E.R. Caxias Daiana Pagnussat / Divulgação