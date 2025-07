Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Leveza

A biomédica Bruna Mello, que a coluna destacou no Almanaque dos dias 19 e 20 de julho, desembarcou em São Paulo, onde permanecerá até o dia 3, para uma imersão de beleza no endereço de sua Sempre Leve, em Alphaville.

Caroline Groff Trentin, filha de Rodrigo Trentin e Melissa Beatris Groff, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala

Receita

O chef pâtissier Rafael Franzosi e a empresária Bruna Gobbi Franzosi vibram com a boa fase pessoal e profissional. Eles, que estão à frente da premiada Fafa Doces Presentes, comemoram os cinco da confeitaria e fazem contagem regressiva para a chegada do primogênito, Samuel Gobbi Franzosi, previsto para o mês de setembro.

Prato fundo

O Projeto Mão Amiga realizará na sexta-feira, dia 8 de agosto, às 19h30, a sétima edição da Noite das Sopas, coordenada por Cintia Costamilan, reunião beneficente que arrecada recursos para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social com a inclusão de crianças na rede de educação infantil. O jantar ocupará o Salão da Igreja dos Capuchinhos e os ingressos, que custam R$80 para adultos e R$40 para crianças de 4 a 7 anos, podem ser adquiridos na sede do Mão Amiga, na Banca Rio Branco, na Koala Concept e na Padaria Pão Quente. Nesta edição participam as cozinhas da Ajuris, do Andreazza e Quanta, da Detella e ARH Serrana, da Expert, do Posto SIM, do Restaurante Sica, da Sicredi Pioneira e da Vulcano e MG Mangueiras.