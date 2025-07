Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

A vereadora Marisol Santos, proponente da homenagem aos 40 anos da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul, ao lado de Janete Buniatti, presidente do Conselho Consultivo da entidade, Vagner Stefan, presidente da ADCE, e Lisandra De Bona, vice-presidente da associação Fábio Grison / Divulgação

Estrutura

Após o sucesso do lançamento do 53º Magazine da Associação Sala de Arquitetos, em reunião social que ocupou a Galeria de Arte Gerd Bornheim e destacou as arquitetas Cristiane Pinto e Juliana Tomazi Consenso, o presidente da entidade, Enio Stumpf, e seu time diretivo formado por Gabriela Lampert, Alessandra Mosna, Daniel Pontalti, Bruna Rossi, Simone Martini, Grasiele Forini e Mégui Dal Bó se reunirão no dia 1º de agosto, quando protagonizarão o Projeto Casas Solidárias, em Arroio do Meio, reforçando o compromisso comunitário da associação.

Alice Abreu Portolan, filha de Ricardo Portolan e Lilian Ransolin de Abreu, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude que brilhará no baile de gala, dia 27 de setembro Juliano Vicenzi / Divulgação

Gustavo Heinen Schiavo e Maria Clara Chaves, expoentes da nova geração, engajados com os projetos filantrópicos promovidos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

Animados

O Blauth Bier servirá de cenário, sábado, dia 19, para a segunda edição do projeto Feijoada com Samba de Roda. A função agendada para a hora do almoço contará com cardápio completo da iguaria nacional e música ao vivo, no Desvio Blauth, em Farroupilha.

As amigas Isadora Eduarda Castilhos Postiglione e Maria Luiza Commazzetto Bohrer para colaborar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer Leandro Araújo / Divulgação

Alexandre Cenatti, Fernanda Duran e Manolo Ferronato Oliveira levaram apoio a Liga Feminina de Combate ao Câncer no evento que escolheu Victória Rech Postali como a Glamour Girl 2025 Leandro Araújo / Divulgação

Encontro

O Instituto Filhos reunirá as patronesses das sete edições do Chá Doce Outono da Adoção, dia 17 de setembro, no Palacete Eberle. A proposta social e filantrópica conta com o engajamento de mais de 70 mulheres que já colaboraram com a causa.

Aline Zanchi celebrou a data querida, dia 7, na companhia de Thomas Oderich e muitos amigos, no Mū Sushi, ao som do DJ Ozzone, na capital Felipe Gaieski / Divulgação