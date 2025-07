Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Trajetória

Na próxima semana em que o 3° Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul celebrará o Jubileu de Diamante pelos 75 anos de fundação, o comandante tenente-coronel George Koppe Eiriz honra a data com uma série de comemorações. Na quarta-feira, dia 16, o escritor Juarez Nunes da Silva autografará a obra “O Quartel”, durante sessão solene, às 19h30min, na Câmara Municipal de Vereadores, em homenagem à longeva história da instituição. Juarez é genro do militar Alvino Melquides Brugalli (in memoriam), autor do livro alusivo aos 50 anos da instituição. Já, na quinta-feira, dia 17, acontecerá a cerimônia militar, às 10h30min, no 3º GAAAe. As festividades seguirão até o sábado, dia 19, quando Eiriz recepcionará os oficiais para o baile comemorativo, às 19h30min, nos salões da CIC Caxias.

Conexões

Fernanda Zanella, mentora do Conecta Decor, agendou o dia 12 de agosto para realizar um inspirado painel para arquitetos, designers de interiores e profissionais do setor. O encontro ocupará a CIC Caxias e se iniciará, às 13h, com o verbo do estrategista e criativo Grégory Borges que discorrerá sobre marketing pessoal e desenvolvimento de marca, seguido de um bate-papo com o arquiteto das celebridades, o gaúcho Daniel Kroth que abordará as tendências garimpadas pelos quatro pontos cardeais. Após o coffee break assinado pela Casa Perini e show de jazz da cantora Gisa Londero, o grupo de adesão assistirá à palestra de Lorí Crízel, referência em neuroarquitetura e autor do primeiro livro do Brasil sobre o tema. Os ingressos já estão disponíveis pelo site e aplicativo da plataforma Uticket.