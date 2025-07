Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Layout

O presidente da Associação Sala de Arquitetos, Enio Stumpf, e o time diretivo da entidade formado por Gabriela Lampert, Alessandra Mosna, Daniel Pontalti, Bruna Rossi, Simone Martini, Grasiele Forini e Mégui Dal Bó conduziram com sucesso, terça-feira, o lançamento do 53º Magazine. A festividade ocupou a Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim e serviu para evidenciar o projeto que ilustra a capa intitulado A Casa da Vida da arquiteta Cristiane Pinto, vencedora do Concurso de Capas, em coautoria com a arquiteta Juliana Tomazi Consenso. Durante o encontro da categoria foi anunciado o evento Vozes da Arquitetura – Para projetar o amanhã agendado para setembro, no Intercity.