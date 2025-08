Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

O primeiro novo médico graduado do clã Viezzer, Samuel Sottili Viezzer celebrou o feito com sua amada, Natalia Fagundes

Sucesso

Samuel Sottili Viezzer celebrou a conquista do diploma em medicina pela UCS, sábado, no Don Claudino. A festividade contou com as atenções do mano dele, o também acadêmico do curso, Lucas, da cunhada, Ramona Calione, da namorada, Natália Fagundes, e dos pais, Silvio Viezzer e Ana Paula Sottili Viezzer.