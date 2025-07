Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Conexão Ásia

Giuliano Ramos Bianchi, à frente do Rocca Garden Bar, recepcionará Karine Zanol Padilha e Bruno Coletti, idealizadores do projeto Imigrantes, para a realização do Thai Dinner. A proposta ocorrerá no dia 24, uma quinta-feira, às 20h, e dará conta de um jantar temático com entrada, prato principal e sobremesa, pautado nos sabores da Tailândia. O cardápio é livre de glúten e com opção vegetariana.