Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Arthur, Silvana e Mariana Spode Garcez com Aroldo Garcez, em família, celebraram, segunda-feira, mais uma volta ao redor do Sol da renomada arquiteta Silvana Spode Garcez

Raízes

Ana Paula Viezzer, presidente da Comissão Social da Festa Nacional da Uva 2026, trabalha pelo sucesso da Noite Italiana. O encontro alusivo aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul apresentará também neste sábado, dia 5, no restaurante Tulipa, as candidatas ao título de soberana como embaixatrizes da 35ª Festuva. A recepção terá o humor da Ivangélica e do Bepin Noninho Talian.

O coordenador do curso de Moda da UCS, Renan Isoton (centro) com os jurados dos Trabalhos de Conclusão de Curso, Jônatan Cruz, Roberta Weiand, Suélen Biazoli, Paula Segato e Fábio Annes Duarte, segunda-feira, na Maratona de Moda que ocupou o UCS Teatro, em novo formato e conceito

Beatriz Rossato e William Rampon mapearam o circuito enogastronômico da Boccati com as atenções de Júlio e Lenita D’Agostini

Flagrantes

O acadêmico do curso de Fotografia da UCS, Jônatas André de Araujo abre, hoje, a exposição intitulada Instantes Invisíveis. A mostra com registros autorais inspirados nas obras de renomados fotógrafos e olhar atento de Jônatas sobre os cenários de Caxias do Sul permanecerá em exibição até o dia 9 de julho, no Beco do Dude, nos domínios da Rua Francisco Getúlio Vargas, no bairro Petrópolis.