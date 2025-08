O corpo que flui, na visão do médico caxiense Vinícius Lain

Com uma carreira marcada por experiências internacionais e dedicação à medicina, Vinícius revela que o olhar humano é sua maior inspiração Leandro Araújo / Divulgação

Vinícius Victorazzi Lain, caxiense nascido sob a égide do signo de Leão, é um dos nomes de destaque da medicina vascular no Brasil. Filho de Valmor Lain e Ivonete Regina Victorazzi Lain, cresceu em uma família com exemplos de dedicação e empatia, que hoje norteiam sua carreira e vida pessoal. Casado com a médica Evelyn Cristina Zignani, eles têm um filho, Augusto Zignani Lain, de nove anos, a quem atribuem grande parte dos seus propósitos de vida. Formado em Medicina pela UCS com especialização em Cirurgia Vascular e Endovascular no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, mestrado pela UFSC e experiências internacionais em instituições como Arizona Heart Institute e Mayo Clinic, Vinícius, diretor de inovação da Unimed Serra Gaúcha e conselheiro do CREMERS, alia técnica e futuro com uma visão profundamente humana do cuidado em saúde.

O que é o bom da vida? É quando a gente percebe que está vivendo algo único, mesmo que pareça simples. É sentar à mesa com a família e sentir que aquele instante vale mais do que qualquer conquista. É essa soma de pequenos momentos que, ao fim, são imensos.

Qual a passagem mais importante da tua biografia? O nascimento do Augusto. A partir daquele momento, tudo mudou. Não foi apenas a chegada de uma nova vida, foi a transformação da minha. Ser pai é viver com a consciência de que existe alguém que depende de você para aprender sobre amor, caráter e coragem.

Se tivesse vindo ao mundo com uma bula, o que descreveria nela? Citando Carl Jung: “Aprenda todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.” Essa frase traduz exatamente o que acredito, que não importa o quanto a gente aprenda, nada substitui a conexão verdadeira com o outro.

O que é ter saúde? É equilíbrio, é a harmonia entre corpo, mente e propósito. Como dizia Viktor Frankl: “A saúde não é simplesmente ausência de doença, mas a capacidade de viver com sentido.” É a possibilidade de acordar e sentir que a vida vale a pena, que existe algo ou alguém que nos move.

Quando soube que a medicina seria sua vocação? Fui o primeiro médico da minha família. Ainda como acadêmico, acompanhei um paciente que estava sozinho e sem esperanças, segurei a mão dele e percebi o poder da presença e da escuta. Ali entendi que medicina não era só ciência, era cuidado humano. Desde então, todos os dias da minha vida eu confirmo essa escolha.

Livro de cabeceira: Além do bem e do mal, de Friedrich Nietzsche.

Além do bem e do mal, de Friedrich Nietzsche. Não pode faltar na minha playlist: MPB.

MPB. Gostaria de ter sabido antes que… a vida não é sobre ter todas as respostas, mas sobre aprender a fazer as perguntas certas e que o tempo é um mestre silencioso.

Com uma carreira marcada por experiências internacionais e dedicação à medicina, Vinícius revela que o olhar humano é sua maior inspiração Leandro Araújo / Divulgação

“Falar do Vinícius é fácil! Quando era pequeno tinha pressa em tudo o que fazia. É criativo, companheiro dos amigos e colegas de profissão. Pessoa cativante que por onde passa deixa saudades. Doutor Vini como é chamado, sempre competente e disponível.” — Ivonete Regina Victorazzi Lain, mãe.

“Desde criança muito ativo e curioso com tudo. Ama reunir os amigos em festas, muitas festas, não sei de quem puxou mas é muito festeiro. Sempre dedicado ao que realiza, não desiste por mais difícil que seja o objetivo. Te amo!” — Valmor Lain, pai.

“Construímos juntos uma vida de desafios, conquistas e amor. Vivemos juntos na linha de frente de uma pandemia, onde, aliás, soube conduzir de forma brilhante a direção do Hospital da Unimed. Tenho orgulho do profissional e do homem que és. Entre jornadas e sonhos, sigo escolhendo você todos os dias. Nosso maior presente? O Augusto. Nada supera isso.” — Evelyn Zignani, mulher.

“Pai, gosto muito de ir trabalhar contigo! O meu pai é muito legal porque ele sempre me deu tudo. E ele sempre me ajudou em tudo que eu pedia, nunca rejeitou nada. Te amo!” — Augusto Zignani Lain, filho.

“Meu irmão tem um coração generoso, disposto a ajudar. Na medicina, está sempre um passo à frente, com iniciativas e ideias inovadoras. Em meio a situações difíceis, ele é o equilíbrio, muitas vezes me auxiliando a seguir nas direções corretas.” — Fernanda Victorazzi Lain, irmã.