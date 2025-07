Mais do que uma festa, uma experiência de vida: Anderson Civardi conta os bastidores do Baile de Debutantes

Apaixonado por transformar encontros em memórias, Anderson Civardi é o gerente cultural do Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Neste fim de semana, a coluna abre as portas dos salões do Recreio da Juventude para revelar os bastidores do tradicional Baile de Debutantes, um dos eventos mais emblemáticos da sociedade caxiense, este ano agendado para o dia 27 de setembro. À frente dessa celebração, que vai muito além do brilho da noite de gala, está Anderson Civardi, gerente cultural da agremiação, que celebra 15 anos de dedicação ao projeto e, desde então, é responsável pelo sucesso crescente. Apaixonado por transformar encontros em memórias, o filho de Marli Civardi compartilha sua visão sobre os desafios de manter viva a tradição e as emoções que marcam cada edição. Um convite para espiar como acontece esse legítimo rito de passagem.

O que é o bom da vida? Os instantes mais simples nos quais me permito estar por inteiro. É o riso solto numa roda de amigos, o abraço da minha mãe quando estou em Bento Gonçalves, o encantamento de chegar a um destino que sempre vivi em sonho. É quando corpo e mente se encontram no agora.

Boton do Recreio da Juventude: símbolo de pertencimento, que recebeu há 15 anos quando ingressou no clube. Representa o compromisso que assumiu em contribuir com propósito para a história da agremiação Juliano Vicenzi / Divulgação

Ao longo desses 15 anos à frente do Baile de Debutantes, o que mais mudou e como observa a evolução das jovens? Pude testemunhar uma transformação significativa. O que antes era visto como um produto social tradicional, tornou-se uma verdadeira experiência de vida repleta de significado. Acredito que o segredo para o sucesso está na atenção aos detalhes e aos movimentos de cada nova geração de debutantes. É preciso compreender o que move essas jovens e construir uma experiência que dialogue com seu tempo.

Medalha de São Bento: amuleto que representa proteção, fé e força interior. Anderson leva consigo como um lembrete da espiritualidade nas escolhas que faz Juliano Vicenzi / Divulgação

Como nasce a ideia de cada tema e como ele reflete na jornada de cada menina? Definir a proposta temática de cada edição é um processo cuidadoso, que exige muita escuta e sensibilidade às transformações no universo das jovens. O “Debut Secret”, tema deste ano, representa esse caminho de descoberta, onde cada uma explora um novo lado social, desenvolve autonomia e fortalece vínculos. Quero que ao fim dessa jornada cada menina leve consigo a certeza do seu brilho e da sua força para os novos capítulos da vida.

Pedras energizadas: a força da natureza que se manifesta no poder da intuição e têm muito significado para Anderson Juliano Vicenzi / Divulgação

O número de interessadas em debutar no Recreio da Juventude só cresceu. O que torna esse projeto tão desejado? Esse crescimento reforça a percepção das famílias de que estamos oferecendo uma experiência transformadora. As debutantes amadurecem, criam laços e desenvolvem mais confiança em si mesmas. O projeto vai muito além do baile: oferece ferramentas para esse despertar interior, sempre respeitando a individualidade e a personalidade de cada uma. É esse cuidado que torna a experiência tão única e inesquecível.

Sabre de abrir espumante: lembrete de que cada vitória merece ser reconhecida, celebrada e vivida por inteiro Juliano Vicenzi / Divulgação

O Debut vai muito além da noite da gala. Qual o papel dessa experiência no amadurecimento das meninas? O projeto é um convite à descoberta de si e do outro. Cada vivência, seja um curso de gastronomia, uma ação solidária ou um workshop cultural, amplia o olhar das jovens para o mundo ao redor e fortalece seu senso de pertencimento. É muito bonito acompanhar essa evolução.

Terço da avó Maria: dos objetos mais preciosos que carrega com ele. É o elo de afeto entre gerações Juliano Vicenzi / Divulgação

Mães e ex-debutantes que retornam ao clube com as filhas reforçam a tradição. O que define o projeto que constrói entre gerações? Ver mães que foram ex-debutantes voltando com as filhas para reviver todas as etapas é uma das maiores provas do valor afetivo do projeto. Existe ali um orgulho, uma memória viva, uma tradição que se reinventa.

Traje de pajem: Anderson tinha três anos quando usou a peça que guarda até hoje, como uma lembrança da infância. Sem saber, naquele momento, já estava sendo apresentado ao universo dos eventos, dos rituais sociais e da emoção compartilhada Juliano Vicenzi / Divulgação

Qual o maior legado que o Baile de Debutantes do Recreio da Juventude deixa para a sociedade? É a prova de que tradição e modernidade podem andar juntas. O debut representa a união entre passado, presente e futuro, um rito carregado de valores e memórias. É uma celebração da vida que conecta gerações e mantém viva uma história que se renova.

