Brilho e solidariedade em noite de Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul

A noite de quarta-feira foi marcada por emoção e propósito no tradicional jantar de apresentação das candidatas ao título de Glamour Girl 2025, promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, aos jurados. Sob a condução da presidente Marilete Deitos Alquati e com o apoio das vice-presidentes Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra, o evento reuniu os jurados do concurso em um encontro que ocupou a sede social do Recreio da Juventude.