A herança do cuidado, a caxiense Renata Sehbe Fedrizzi honra a memória familiar com uma trajetória de excelência

Renata Sehbe Fedrizzi é caxiense, mas seu caminho se traçou por diferentes cidades, países e especializações até se firmar como médica referência em gastroenterologia e hepatologia. Formada pela PUC-RS, com passagens por hospitais de excelência no Brasil e na Espanha, a filha de Neure José Fedrizzi e Cristina Sehbe Fedrizzi, carrega na trajetória acadêmica o mesmo rigor que hoje aplica na profissão. Depois de mais de uma década longe da cidade natal, retornou em 2015, e desde então integra o Serviço Municipal de Infectologia como médica hepatologista, atendendo no ambulatório de hepatites virais da Quinta Coordenadoria Regional da Saúde. Renata é casada com o advogado Carlos Eduardo Dani e construiu sua vida ao lado dos três filhos: Giorgio, oito anos, Stefano, cinco, e Beatrice, três. À frente da clínica Sierra Salut e integrante da Câmara Técnica de Gastroenterologia do CREMERS, Renata nos lembra que a vida acontece nos pequenos gestos.