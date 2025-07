A caxiense Bruna Mello revela beleza com alma

A caxiense Bruna Mello, canceriana intensa, construiu uma trajetória brilhante que une ciência, beleza e empreendedorismo Leandro Araújo / Divulgação

A caxiense Bruna Righez Mello Lain, canceriana intensa, construiu uma trajetória brilhante que une ciência, beleza e empreendedorismo. Com formação em Design de Moda pela UCS, Biomedicina pela FSG e pós-graduação em Saúde Integrativa, a filha de Luís Carlos Mello e Marinez Righez atua como biomédica esteta e empresária à frente da clínica Sempre Leve, com endereços em Caxias do Sul, no Quinta São Luiz, e em Alphaville, no estado de São Paulo, espaços que traduzem sua filosofia: cuidar da autoestima com naturalidade e excelência. Visionária, ela divide a gestão da marca com nomes como Arthur Aguiar e Bruno Zanetti, e já impactou mais de 15 mil pessoas ao longo da carreira. Mãe de Gabriel Righez Lain, sete anos, mulher do empresário, Guilherme Lain e líder, Bruna segue inspirando com sua busca por resultados harmônicos e histórias transformadoras.

O que é o bom da vida? É viver com propósito. É saber que cada escolha seja ela pessoal ou profissional, está conectada com aquilo que você veio realizar no mundo. É poder transformar a autoestima das pessoas, sempre cercada por uma equipe que acredita na mesma missão.

Prêmio Top of Mind Brazil que consagrou Bruna como um dos nomes mais relevantes na estética nacional Leandro Araújo / Divulgação

Como foi crescer nos bastidores de um salão de beleza? Foi uma experiência que moldou quem sou hoje. Aprendi a valorizar o cuidado, os detalhes e a importância de um atendimento com excelência. Ver minha mãe trabalhando com tanto amor me mostrou que estética não é vaidade, é também uma forma de cuidar do outro.

Gabriel, recém-chegado ao mundo, saiu da maternidade vestindo a roupinha presenteada por sua avó Maria Clara Lain Leandro Araújo / Divulgação

Em que momento percebeu que queria empreender na estética? Quando entendi que podia oferecer algo diferente do que via no mercado e me destacar pela qualidade no atendimento com base na ciência e acolhimento. A estética virou meu canal de expressão e impacto.

Quando retornou de Londres, cheia de novas referências e planos, Bruna ganhou da mãe um anel de brilhantes. Um “fica com a gente” em forma de joia Leandro Araújo / Divulgação

Como define sua assinatura nos procedimentos? Com naturalidade, ela não é ausência de resultado, é um resultado bem-feito. É quando você olha para a pessoa e sente que ela está linda, mas não sabe exatamente o que mudou. Esse é o verdadeiro luxo que imprimo na estética.

Na viagem em família para Mendoza, na Argentina. Porto seguro de Bruna, e que a ensina que para viver bem é preciso celebrar quem caminha ao nosso lado Leandro Araújo / Divulgação

Onde se imagina nos próximos anos? Expandindo a Sempre Leve, formando profissionais com missão definida e levando a estética brasileira para o mundo com excelência, ciência e alma. Quero continuar tocando vidas e reforçando que a beleza está ligada à autenticidade.

Me completo